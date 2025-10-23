Thị trường Giá bạc hôm nay 23/10/2025: Giá bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng Giá bạc hôm nay 23/10/2025: Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh sau chuỗi tăng mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp và dòng tiền trú ẩn.

Giá bạc trong nước hôm nay 23/10/2025

Tại công ty Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng được niêm yết ở mức mua vào 1.863.000 đồng/lượng và bán ra 1.921.000 đồng/lượng, giảm 16.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 58.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, mua vào 1.863.000 đồng/lượng và bán ra 1.921.000 đồng/lượng, giảm 16.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có giá mua vào 1.863.000 đồng/lượng và bán ra 2.192.000 đồng/lượng, giảm lần lượt 16.000 đồng và 19.000 đồng so với phiên trước. Biên độ chênh lệch của sản phẩm này là 329.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch với giá mua vào 49.679.876 đồng/kg và bán ra 51.226.539 đồng/kg, giảm tương ứng 426.665 đồng cả hai chiều so với ngày 22/10. Chênh lệch mua - bán ở mức 1.546.663 đồng.

Trong phân khúc bạc thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) có giá mua vào 1.592.256 đồng/lượng, giảm 13.514 đồng so với hôm qua.

Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng - thanh - thỏi) được giao dịch ở mức 1.545.880 đồng/lượng cho chiều mua vào, giảm 13.120 đồng so với phiên trước.

Theo số liệu từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) có giá mua vào 1.586.000 đồng và bán ra 1.616.000 đồng, giảm 10.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua.

Bạc 99.99 độ tinh khiết cao hơn được niêm yết ở mức 1.594.000 đồng mua vào và 1.624.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 9.000 đồng cả hai chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) ở mức 1.588.000 đồng (mua) và 1.621.000 đồng (bán), giảm 10.000 đồng cả hai chiều. Với bạc thỏi 1 kg, bạc được giao dịch ở 42.342.000 đồng (mua) và 43.239.000 đồng (bán), giảm 260.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Bạc 99.99 tại TP.HCM có giá 1.595.000 đồng mua vào và 1.626.000 đồng bán ra cho 1 lượng, giảm 10.000 đồng và 9.000 đồng so với ngày 22/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 42.538.000 đồng và 43.351.000 đồng, giảm 260.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời

Tính đến 6h13 sáng 23/10, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 48,356 USD/ounce, giảm 0,178 USD/ounce so với phiên trước. Đến 7h53, giá bạc tiếp tục lùi xuống 48,282 USD/ounce, tương ứng giảm 0,208 USD/ounce, tức 0,43%.

Quy đổi sang tiền Việt, giá bạc thế giới hiện dao động quanh mức 1.270.000 đồng/ounce ở chiều mua và 1.280.000 đồng/ounce ở chiều bán, gần như đi ngang ở chiều mua và giảm 1.000 đồng/ounce ở chiều bán so với sáng 22/10.

Đợt giảm giá liên tiếp trong hai phiên gần đây cho thấy xu hướng điều chỉnh của thị trường bạc vẫn đang tiếp diễn. Giá bạc trong nước chịu tác động từ diễn biến giá bạc thế giới, nơi kim loại quý này cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng.

Thị trường giá bạc đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi kim loại quý này giảm tới 5% ngay đầu phiên giao dịch tại New York. Chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis cho rằng sự chú ý quá lớn của giới đầu tư vào giá bạc thường là dấu hiệu của một đợt điều chỉnh cần thiết.

Theo ông Lewis, sau khi giá bạc tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, thị trường cần một nhịp điều chỉnh tự nhiên để lấy lại trạng thái cân bằng.

Đà giảm của giá bạc xuất phát từ việc tâm lý lo ngại rủi ro tài chính toàn cầu tạm lắng xuống. Các tín hiệu tích cực từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng Mỹ đã giúp chứng khoán phục hồi, lợi suất trái phiếu tăng, khiến dòng tiền rời khỏi tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Những biến động này khiến giá bạc chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, dù nền tảng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Theo The Economic Times, từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc vẫn tăng mạnh nhờ nhu cầu sử dụng trong sản xuất tấm pin mặt trời, thiết bị năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp xanh. Cùng với đó, nguồn cung bạc toàn cầu đang ở mức thấp, lượng tồn kho giảm liên tục, góp phần giữ giá bạc ở vùng cao so với các năm trước.

Tại London, thị trường bạc vật chất đang rơi vào tình trạng khan hiếm khi giá bạc cho thuê kho tăng tới 39%. Một số nhà giao dịch thậm chí phải thuê máy bay vận chuyển bạc từ New York sang London để kịp đáp ứng nhu cầu.

Điều này cho thấy dù giá bạc ngắn hạn đang điều chỉnh, nhu cầu thực tế đối với kim loại này vẫn rất lớn – đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng sạch.