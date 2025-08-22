Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá Bitcoin giảm mạnh, đối diện phép thử quan trọng

Quốc Duẩn 22/08/2025 12:30

Giá Bitcoin giảm mạnh 9,7% xuống mức thấp nhất 6 tuần. Hơn 13,8 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sắp đáo hạn là phép thử quan trọng cho xu hướng giá hiện tại

Giá Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất 6 tuần

Tuần qua, Bitcoin giảm mạnh 9,7% xuống 112.100 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần, khiến phe mua rơi vào thế bất lợi.

Ngày 29/8, loạt hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá 13,8 tỷ USD sẽ hết hạn, sự kiện được xem là phép thử quan trọng cho xu hướng giá hiện tại.

Giá Bitcoin giảm mạnh, đối diện phép thử quan trọng

Phe mua hụt hơi trước ngưỡng 114.000 USD

Tổng giá trị quyền chọn mua (call) đạt 7,44 tỷ USD, cao hơn 17% so với quyền chọn bán (put) ở mức 6,37 tỷ USD. Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng call được đặt ở ngưỡng 125.000 USD hoặc cao hơn, gần như vô nghĩa ở giá hiện tại.

Chỉ 12% quyền chọn mua đặt tại 115.000 USD trở xuống, trong khi 21% quyền chọn bán tập trung tại 115.000 USD và đặc biệt dồn mạnh ở 112.000 USD, vùng gây áp lực lớn cho phe mua.

Các kịch bản giá Bitcoin khi đáo hạn

Theo dữ liệu từ Deribit, sàn chiếm 85% thị phần quyền chọn BTC, năm kịch bản có khả năng xảy ra:

105.000 - 110.000 USD: Puts thắng thế với lợi nhuận ròng 2,45 tỷ USD.

110.100 - 114.000 USD: Puts vượt Calls 1,5 tỷ USD.

114.100 - 116.000 USD: Puts chiếm ưu thế 360 triệu USD.

116.100 - 118.000 USD: Calls thắng 460 triệu USD.

118.100 - 120.000 USD: Calls vượt trội với 1,1 tỷ USD.

Ngưỡng 114.000 USD được xem là “điểm chiến lược”, quyết định cán cân giữa hai phe.

Fed và cổ phiếu công nghệ trở thành ẩn số lớn

Không chỉ phụ thuộc vào thị trường phái sinh, Bitcoin còn chịu tác động từ yếu tố vĩ mô. Nhà đầu tư đang chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Bất kỳ gợi ý nào về khả năng cắt giảm lãi suất có thể giúp giá tài sản phục hồi.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ cũng gây áp lực. Báo cáo từ Morgan Stanley cảnh báo chi phí tăng vọt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể hạn chế khả năng mua lại cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ, làm gia tăng tâm lý thận trọng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Bắt đầu tăng trở lại

Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Bắt đầu tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tăng 3 con số

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tăng 3 con số

Giá vàng hôm nay 22/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 22/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Đọc tiếp

Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Bắt đầu tăng trở lại

Giá tiêu hôm nay 22/8/2025: Bắt đầu tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tăng 3 con số

Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tăng 3 con số

Giá vàng hôm nay 22/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay 22/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm nhẹ

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá Bitcoin giảm mạnh, đối diện phép thử quan trọng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO