Thị trường Giá Bitcoin giảm mạnh, đối diện phép thử quan trọng Giá Bitcoin giảm mạnh 9,7% xuống mức thấp nhất 6 tuần. Hơn 13,8 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin sắp đáo hạn là phép thử quan trọng cho xu hướng giá hiện tại

Giá Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất 6 tuần

Tuần qua, Bitcoin giảm mạnh 9,7% xuống 112.100 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần, khiến phe mua rơi vào thế bất lợi.

Ngày 29/8, loạt hợp đồng quyền chọn Bitcoin trị giá 13,8 tỷ USD sẽ hết hạn, sự kiện được xem là phép thử quan trọng cho xu hướng giá hiện tại.

Phe mua hụt hơi trước ngưỡng 114.000 USD

Tổng giá trị quyền chọn mua (call) đạt 7,44 tỷ USD, cao hơn 17% so với quyền chọn bán (put) ở mức 6,37 tỷ USD. Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng call được đặt ở ngưỡng 125.000 USD hoặc cao hơn, gần như vô nghĩa ở giá hiện tại.

Chỉ 12% quyền chọn mua đặt tại 115.000 USD trở xuống, trong khi 21% quyền chọn bán tập trung tại 115.000 USD và đặc biệt dồn mạnh ở 112.000 USD, vùng gây áp lực lớn cho phe mua.

Các kịch bản giá Bitcoin khi đáo hạn

Theo dữ liệu từ Deribit, sàn chiếm 85% thị phần quyền chọn BTC, năm kịch bản có khả năng xảy ra:

105.000 - 110.000 USD: Puts thắng thế với lợi nhuận ròng 2,45 tỷ USD.

110.100 - 114.000 USD: Puts vượt Calls 1,5 tỷ USD.

114.100 - 116.000 USD: Puts chiếm ưu thế 360 triệu USD.

116.100 - 118.000 USD: Calls thắng 460 triệu USD.

118.100 - 120.000 USD: Calls vượt trội với 1,1 tỷ USD.

Ngưỡng 114.000 USD được xem là “điểm chiến lược”, quyết định cán cân giữa hai phe.

Fed và cổ phiếu công nghệ trở thành ẩn số lớn

Không chỉ phụ thuộc vào thị trường phái sinh, Bitcoin còn chịu tác động từ yếu tố vĩ mô. Nhà đầu tư đang chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Bất kỳ gợi ý nào về khả năng cắt giảm lãi suất có thể giúp giá tài sản phục hồi.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Mỹ cũng gây áp lực. Báo cáo từ Morgan Stanley cảnh báo chi phí tăng vọt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể hạn chế khả năng mua lại cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ, làm gia tăng tâm lý thận trọng.