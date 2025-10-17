Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/10/2025: Lên đỉnh trở lại Sáng 17/10/2025, giá cà phê trong nước được thu mua ở mức 113.700 - 114.500 đồng/kg. Vụ thu hoạch cà phê đang bắt đầu, nhà vườn chạy đôn chạy đáo tìm nhân công.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 114.400 đồng/kg. Tăng 700 đồng/kg so với hôm qua

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 114.400 đồng/kg. Tăng 700 đồng/kg so với hôm qua

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 114.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 114.100 đồng/kg. Tăng 700 đồng/kg so với hôm qua

Thị trường cà phê thế giới: kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 tăng 125 USD/tấn, ở mức 4667 USD/tấn, giao tháng 1/2026 tăng 120 USD/tấn, ở mức 4573 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 2,45 cent/lb, ở mức 397,35 cent/lb, giao tháng 3/2026 tăng 3,3 cent/lb, ở mức 376,6 cent/lb.

Khi giá cà phê liên tục tăng, người trồng cà phê không chỉ vui mừng vì thu nhập được cải thiện mà còn phải đối mặt với một vấn đề mới: chi phí thuê nhân công thu hoạch tăng mạnh.

Công việc hái cà phê đòi hỏi người lao động có sức khỏe tốt, khéo léo và hiểu quy trình thu hái đúng kỹ thuật để không làm ảnh hưởng đến cây trồng cho vụ sau. Chính vì vậy, giá thuê nhân công tại nhiều địa phương đã tăng đáng kể trong năm nay.

Tại các vùng trọng điểm cà phê như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng, tiền công hái cà phê được tính theo ngày hoặc theo sản lượng. Trung bình, mỗi nhân công có thể kiếm từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/ngày, tùy theo năng suất và độ khó của vườn cà phê.

Mức thu nhập này tuy hấp dẫn, nhưng nhiều nhà vườn vẫn gặp khó do thiếu lao động trong mùa cao điểm, nhất là khi phần lớn người trẻ rời quê lên thành phố làm việc.

Dù có nhiều mô hình mới như tình nguyện viên hay kết hợp du lịch nông nghiệp, nhưng về lâu dài, ngành cà phê Việt Nam vẫn cần giải pháp bền vững về lao động và cơ giới hóa để duy trì năng suất và chất lượng trong bối cảnh giá cà phê biến động mạnh.