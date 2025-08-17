Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Mức tăng nhanh khó tin Giá cà phê hôm nay 17/8/2025 nằm ở mức 116,800 - 117,500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước tiếp tục mức tăng nhanh khó tin từ 2500 đến 2800 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới tăng nhanh khó tin do những khó khăn trong xuất nhập khẩu toàn cầu

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/8/2025 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng cao chưa từng có, dao động trong khoảng 116,800 - 117,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,500 đồng/kg. Tiếp tục tăng mạnh 2500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,300 đồng/kg, tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2600 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2800 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,800 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt. Sau thời gian dài thu hoạch, lượng cà phê tồn kho tại các hộ dân không còn nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải mua thêm để đáp ứng hợp đồng, khiến giá thu mua trong nước chịu áp lực tăng cao.

Giới đầu cơ quốc tế cũng góp phần đẩy giá cà phê lên khi họ thận trọng hơn trong giao dịch kỳ hạn xa. Điều này làm giảm lượng cung trên sàn, từ đó kéo giá kỳ hạn gần và giá giao ngay tăng theo.

Nguồn cung hạn chế cùng thông tin thời tiết bất lợi tại Brazil là những yếu tố chính khiến giá tiếp tục leo dốc. Xuất khẩu cà phê Brazil trong 7 tháng đầu năm 2025 giảm 23% so với cùng kỳ, càng làm tăng lo ngại về thiếu hụt nguồn hàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo thận trọng vì giá cà phê thường biến động khó lường, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như chính sách thuế của Mỹ và tình hình kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp và đại lý nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định mua bán.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8 ở mức 4201 USD/tấn, tăng mạnh 2,86% (117 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,91% (115 USD/tấn), lên mức 4067 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng mạnh 4,64% (15,15 US cent/pound), lên mức 341,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 4,86% (15,5 US cent/pound), lên mức 334,2 US cent/pound.

Trong tuần qua, giá cà phê Robusta ghi nhận 4 phiên tăng mạnh, mỗi phiên đều vượt ngưỡng 3 chữ số, chỉ có 1 phiên giảm nhẹ. Tổng kết cả tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 506 USD/tấn, tương đương 14,2%.

Giá cà phê Arabica cũng tăng giá đáng kể, kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 340 USD/tấn, đạt mức 7.370 USD/tấn (khoảng 192.100 đồng/kg). So với tuần trước, giá cà phê Arabica đã tăng 700 USD/tấn, tương đương 10,5%.

Kỳ hạn giao xa tăng mạnh hơn kỳ hạn gần, phản ánh dự đoán nguồn cung cà phê sẽ thiếu hụt, ngay cả khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch tháng 10/2025. Giá cà phê tăng do những khó khăn trong xuất nhập khẩu toàn cầu, bao gồm thuế không rõ ràng và gián đoạn vận chuyển đường biển.

Thời tiết bất lợi như sương giá tại Brazil làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, trong khi Việt Nam cũng đang thắt chặt nguồn hàng trước vụ mới. Ngoài ra, dự kiến Fed có thể giảm lãi suất vào tháng 9/2025 khiến nhiều nhà đầu tư mạnh tay hơn do chi phí vốn thấp.