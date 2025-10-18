Thị trường Giá cà phê hôm nay 18/10/2025: Liên tục tăng cao Sáng 18/10/2025, giá cà phê trong nước liên tục tăng cao được thu mua ở mức 114.500 - 115.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 114.500 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 115.400 đồng/kg. Tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 115.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 115.400 đồng/kg. Tăng 1000 đồng/kg so với hôm qua

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 115.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 114.900 đồng/kg. Tăng 800 đồng/kg so với hôm qua

Thị trường cà phê thế giới: kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 giảm 41 USD/tấn, ở mức 4573 USD/tấn, giao tháng 1/2026 giảm 44 USD/tấn, ở mức 4480 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 3,4 cent/lb, ở mức 390,4 cent/lb, giao tháng 3/2026 giảm 2,25 cent/lb, ở mức 371,15 cent/lb.

Bước vào vụ cà phê 2025-2026, giá cà phê trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Các chuyên gia trong ngành nhận định xu hướng giá ổn định này là nhờ nguồn cung được kiểm soát tốt và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tiếp tục tăng.

Nông dân hiện có tài chính vững vàng sau nhiều vụ mùa thắng lợi, giúp họ có khả năng điều tiết lượng bán ra, khiến giá cà phê khó giảm sâu trong thời gian tới. Đây là yếu tố then chốt giữ thị trường cà phê ổn định ngay cả khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Theo dự báo của các tổ chức chuyên ngành, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 có thể tăng từ 5% đến 10%. Nguyên nhân là thời tiết thuận lợi, giá bán tốt và người trồng có điều kiện đầu tư nhiều hơn vào chăm sóc cây trồng.

Trong hai năm qua, nông dân cũng đẩy mạnh tái canh và mở rộng diện tích, góp phần bổ sung thêm sản lượng cho vụ mới. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và quản lý giống cũng giúp năng suất cà phê Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, trong tháng 8, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,35 triệu bao, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng đầu niên vụ 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025), xuất khẩu toàn cầu vẫn tăng nhẹ 0,2%, đạt 127,9 triệu bao.

Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ giảm mạnh ở mức hai con số, trong khi châu Á và châu Phi lại tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, khu vực châu Á - châu Đại Dương tăng 14,9%, đạt 3,5 triệu bao trong tháng 8, với Việt Nam đóng vai trò lớn nhất trong mức tăng này.

Trong tháng 8, xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng 38,9%, đạt hơn 1,9 triệu bao, mức tăng mạnh nhất trong số các quốc gia sản xuất lớn. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp Việt Nam ghi nhận xuất khẩu tăng trưởng dương.

Tổng cộng từ đầu niên vụ đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu 25,8 triệu bao cà phê, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là quốc gia xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia đánh giá giá cà phê có khả năng duy trì mức cao trong thời gian tới nhờ nhu cầu ổn định tại châu Âu, Mỹ và đặc biệt là các thị trường mới nổi ở châu Á.

Trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu, cà phê vẫn được coi là mặt hàng nông sản có sức tiêu thụ bền vững. Với lợi thế về sản lượng và chất lượng cải thiện, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu trong niên vụ mới, đồng thời đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.