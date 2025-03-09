Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/9/2025: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 3/9 nằm ở mức 120,500 - 121,500 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh so với hôm qua. Giá cà phê điều chỉnh giảm sau khi mua quá mức về mặt kỹ thuật.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 120,500 - 121,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121,500 đồng/kg, giảm mạnh 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121,300 đồng/kg, giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 121,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 120,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang trong tình trạng mua vào quá mức nên một đợt giảm giá ngắn hạn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhìn chung tâm lý của giới đầu tư vẫn khá lạc quan về triển vọng dài hạn.

Giá cà phê Robusta đã tăng rất mạnh trong tháng qua. Điều này mang lại niềm vui cho những người đang nắm giữ hàng, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về một bong bóng giá có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Phiên giao dịch sàn quốc tế hôm nay chứng kiến mức giảm giá lên tới hàng trăm điểm, một dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ còn tiếp tục biến động mạnh. Các nhà kinh doanh cần phải hết sức cẩn trọng để quản lý rủi ro hiệu quả.

Mặc dù Robusta là mặt hàng chủ lực của Việt Nam, nhưng trong 7 tháng đầu năm 2025, giá cà phê Arabica mới là điểm sáng về xuất khẩu. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, lượng Arabica xuất khẩu đạt 59,300 tấn với trị giá 93,4 triệu USD, tăng 16% về khối lượng và tăng mạnh 129% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4827 USD/tấn, giảm mạnh 3,48% (174 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,02% (186 USD/tấn), xuống mức 4442 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,01% (15,9 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 380,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,57% (17,65 US cent/pound), đạt 368,45 US cent/pound.

Giá cà phê đang nhận được sự hỗ trợ vững chắc từ quyết định của Mỹ khi áp thuế 50% đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu từ Brazil. Quyết định thuế này gần như đã ngừng hoàn toàn hoạt động giao thương cà phê giữa hai nước và kích thích hoạt động tích trữ hàng hóa trong các kho dự trữ.

Theo Reuters, cán cân cung - cầu cà phê toàn cầu trong niên vụ hiện tại được dự báo sẽ ở trạng thái gần như cân bằng. Sang niên vụ 2025-2026, thị trường dự kiến sẽ có mức thặng dư nhẹ khoảng 1,45 triệu bao. Sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ này được ước tính đạt 65 triệu bao. Nhờ vào chu kỳ sinh trưởng thuận lợi của giống arabica, sản lượng dự kiến sẽ tăng lên mức 70 triệu bao vào vụ mùa 2026-2027.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026 dự kiến bắt đầu vào mùa thu được kỳ vọng sẽ đạt sản lượng 31 triệu bao, mức tăng 10,71% so với niên vụ trước đó. Dựa trên những tính toán này, nhóm chuyên gia cho rằng giá cà phê giao dịch trên sàn New York và London có khả năng giảm nhẹ trong thời gian tới. Mức giá kỳ vọng vào cuối năm lần lượt là 330 US cent/pound và 3500 USD/tấn.