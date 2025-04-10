Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/10/2025: Quay đầu giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 4/10 ở mức 114,500 - 115,600 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua. Xuất khẩu cà phê tiến sát mốc 7 tỷ USD

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4569 USD/tấn, tăng 5,71% (247 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 5,18% (224 USD/tấn), đạt 4549 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,33% (8,8 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 386,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,22% (8,05 US cent/pound), lên mức 370,5 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,500 - 115,600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,600 đồng/kg, quay đầu giảm mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,500 đồng/kg, giảm 2200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,500 đồng/kg.

Ngành cà phê Việt Nam đang trải qua một năm tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt gần 7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là bước tiến lớn, đưa ngành cà phê tiến gần hơn đến mục tiêu giữ vững vị thế hàng đầu thế giới về xuất khẩu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), riêng tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 84.000 tấn cà phê. Giá bình quân đạt 5.658 USD/tấn, cao hơn 45% so với năm ngoái. Giá bán cà phê tăng cao là yếu tố quan trọng thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu chạm mức cao kỷ lục.

Thị trường Mỹ đang mở ra thêm cơ hội cho cà phê Việt Nam sau khi nước này áp thuế đối ứng 50% với hàng hóa Brazil. Khi cà phê Brazil trở nên đắt đỏ, cà phê Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn để chiếm thêm thị phần tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Tại châu Âu, quy định chống phá rừng EUDR vừa lùi thời hạn áp dụng đến cuối năm 2026. Đây là lợi thế quan trọng, bởi Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mới. Điều đó không chỉ giúp xuất khẩu cà phê ổn định mà còn củng cố uy tín và vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mặc dù kết quả xuất khẩu ấn tượng, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Phần lớn kim ngạch tăng trưởng đến từ giá bán cao, chứ chưa nhờ sự phát triển bền vững trong chế biến sâu. Việc chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu cà phê quốc gia vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

Nếu tận dụng tốt lợi thế từ thị trường Mỹ và châu Âu, đồng thời đẩy mạnh chế biến và nâng cao giá trị gia tăng, cà phê Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giữ vững và nâng cao vị thế trên bản đồ thế giới.