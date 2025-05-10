Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/10/2025: Tăng mạnh trở lại Giá cà phê hôm nay 5/10 ở mức 116,500 - 117,000 đồng/kg, tăng mạnh trở lại từ 1400 đến 2000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê trên cả 2 sàn đều tăng mạnh

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4527 USD/tấn, tăng 4,74% (205 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 4,55% (197 USD/tấn), đạt 4522 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,35% (12,65 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,23% (11,7 US cent/pound), lên mức 374,15 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 5/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh trở lại so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,000 đồng/kg, tăng mạnh trở lại 1400 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,000 đồng/kg, tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.