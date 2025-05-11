Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/11/2025: Tăng mạnh, khoảng trống xuất khẩu cà phê Giá cà phê hôm nay 5/11/2025: Giá cà phê Tây Nguyên tăng mạnh từ 2000 đến 2600 đồng/kg. Doanh nghiệp Mỹ muốn nhập khẩu nhiều hơn cà phê đặc sản Việt Nam.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2000 đến 2600 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 118.200 - 119.500 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 119.000 +2000 Lâm Đồng 118.200 +2600 Gia Lai 118.500 +2000 Đắk Nông 119.500 +2500

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng mạnh 2600 đồng so với hôm qua, giao dịch cùng mức 118.200 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 119.000 đ/kg, tăng 2000 đồng so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 118.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 2500 đồng so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 119.500 và 119.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 118.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 118.400 đ/kg, tăng 2500 đồng so với hôm qua.

Giá cà phê đang được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE giảm mạnh. Thêm vào đó, mưa lớn tại Brazil cuối tuần qua giúp cải thiện triển vọng vụ mùa sắp tới ở quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Tại Mỹ, các nhà rang xay đang sử dụng cà phê tồn kho với tốc độ nhanh, khiến áp lực tăng lên trong việc đàm phán dỡ bỏ thuế 50% với cà phê nhập khẩu từ Brazil. Hai bên đã bắt đầu thảo luận nhưng chưa có thông báo chính thức.

Bão Kalmaegi đang di chuyển về miền Trung Philippines và có thể ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê, sau đó tiến vào Biển Đông và hướng về Việt Nam. Dự báo bão sẽ đạt sức gió khoảng 169 km/h.

Mặc dù Tây Nguyên không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp, các khu vực phía Bắc như Quảng Trị có thể mưa lớn, gây ngập lụt. Người trồng cà phê cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 3/11 ở mức 4.731 USD/tấn, tăng 0,81% (38 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,67% (31 USD/tấn), đạt 4.646 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 0,22% (0,9 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 407,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,19% (0,75 US cent/pound), đạt 387,45 US cent/pound.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, trong chuyến làm việc gần đây với Hiệp hội Cà phê Đặc sản Mỹ, các nhà nhập khẩu tại Mỹ bày tỏ sự quan tâm lớn đến cà phê đặc sản Việt Nam. Đặc biệt, dòng cà phê Robusta của Việt Nam đang thu hút nhiều sự chú ý từ các nhà rang xay tại thị trường này.

Trong 2 năm gần đây, thị trường Mỹ bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng cà phê Robusta đặc sản, bên cạnh loại Arabica vốn phổ biến. Người tiêu dùng Mỹ đang tìm kiếm những hương vị mới mẻ, mạnh mẽ và độc đáo hơn, mở ra cơ hội lớn cho cà phê Robusta Việt Nam gia tăng hiện diện tại quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, dù Việt Nam là nước dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta, sản lượng cà phê Robusta đặc sản vẫn còn rất khiêm tốn. Điều này khiến nguồn cung chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ những thị trường cao cấp như Mỹ.

Đây là một khoảng trống tiềm năng mà ngành cà phê Việt Nam cần chú trọng. Nếu tập trung đầu tư vào chất lượng và quy trình chế biến phù hợp, cà phê Robusta đặc sản hoàn toàn có thể trở thành lợi thế xuất khẩu mới của Việt Nam trong những năm tới.