Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/10/2025: Một tuần tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 6/10 ở mức 116,500 - 117,000 đồng/kg, tăng từ 1500 đến 2200 đồng/kg trong tuần qua. Giá cà phê robusta tại sàn London tăng tới gần 8%

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê robusta tại sàn London tăng tới gần 8%. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.527 USD/tấn, tăng tới 7,8% (326 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 8,1% (340 USD/tấn), lên mức 4.522 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,1% (11,9 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 4,2% (15,3 US cent/pound), đạt 374,15 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trong nước giao dịch trong khoảng 116,500 đến 117,000 đồng/kg, tăng từ 1500 đến 2200 đồng/kg, tương ứng tăng 1,1 đến 1,9% so với tuần trước.

Cụ thể, các thương lái tại Đắk Lắk và Đắk Nông tăng lần lượt 1500 đồng/kg và 1300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê tuần qua tăng 1.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng mạnh nhất 2.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng ở mức thấp hơn so với giá cà phê thế giới. Nguyên nhân chính là do nguồn cung trong nước sắp tăng mạnh khi các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Nhiều doanh nghiệp và thương nhân có xu hướng tạm dừng thu mua để chờ giá hạ thêm, khiến giao dịch trên thị trường có phần trầm lắng.

Phần lớn nông dân trồng cà phê tại Việt Nam là hộ nhỏ lẻ, thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng. Sau mỗi vụ thu hoạch, họ cần bán ra từ 30-50% lượng cà phê vừa thu được để trang trải chi phí sản xuất, tái đầu tư và sinh hoạt. Việc bán sớm khiến lượng hàng ra thị trường tăng nhanh, tạo áp lực giảm giá trong thời điểm đầu vụ.

Khác với nông hộ nhỏ, những nông trại quy mô lớn có tiềm lực tài chính vững hơn thường chọn cách trữ cà phê sau khi thu hoạch. Họ đợi đến thời điểm sau Tết, khi nguồn cung trong khu vực giảm và Việt Nam gần như một mình một chợ xuất khẩu ra thế giới. Khi đó, giá cà phê thường phục hồi mạnh, giúp họ đạt lợi nhuận cao hơn.