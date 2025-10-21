Bất động sản Giá chung cư Hà Nội tăng kỷ lục chạm ngưỡng 210 triệu đồng/m2 Giá chung cư Hà Nội tăng kỷ lục, phổ biến từ 130 - 210 triệu đồng/m2, đưa thủ đô trở thành thị trường nóng nhất cả nước, vượt xa TP.HCM và Đà Nẵng

Trong năm 2025, giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, Hà Nội dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng giá bất động sản giai đoạn 2021–2025, với mức tăng tới 112%.

So với các thành phố lớn khác, Hà Nội đang bỏ xa Hải Phòng (tăng 71%), Đà Nẵng (53%) và TP.HCM (42%).

Thị trường bất động sản thủ đô đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng. Dù tốc độ tăng có phần chậm lại, nhưng giá chung cư năm 2025 vẫn tăng trung bình 13% so với năm 2024.

Riêng quý III/2025, mức tăng đã đạt 95% so với quý I/2023, kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây.

Khu vực Tây Hồ, Ba Đình và trung tâm Hà Nội đang là “điểm nóng” với giá chung cư dao động từ 130 - 210 triệu đồng/m2. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, mặc dù nhu cầu có dấu hiệu hạ nhiệt, dòng tiền vẫn đổ mạnh vào phân khúc cao cấp và cận trung tâm. Đây là lý do khiến giá chung cư tại Hà Nội duy trì mức tăng mạnh mẽ, bất chấp sức mua chung suy yếu.

Tại các dự án lớn, mức giá rao bán tiếp tục neo cao. Dự án Berriver Jardin Long Biên dao động 75 - 90 triệu đồng/m2; Vinhomes Green Bay Mễ Trì đạt 90 - 125 triệu đồng/m2; Cầu Giấy Center Point khoảng 88 - 123 triệu đồng/m2; và Lumi Hà Nội ở mức 82 - 112 triệu đồng/m2.

Ở nhóm siêu cao cấp, giá chung cư tại The Nelson Private Residences chạm ngưỡng 229 triệu đồng/m2, trong khi Noble Crystal đạt 270 triệu đồng/m2, giá cao nhất thị trường hiện nay.

The Matrix One cũng giữ giá quanh 120 - 150 triệu đồng/m2, giá cao nhất khu vực phía Tây trong phân khúc hạng sang.

Không chỉ khu vực trung tâm, giá chung cư tại các quận, huyện vùng ven như Đông Anh, Gia Lâm hay Long Biên cũng tăng nhanh. Phân khúc cận cao cấp ở đây dao động từ 70 - 140 triệu đồng/m2, thu hút người mua có nhu cầu thực và nhà đầu tư dài hạn.

Các dự án đáng chú ý gồm Endless Skyline West Lake (Tây Hồ) 120 - 170 triệu đồng/m2, The Canopy Residences (Vinhomes Smart City) 77 - 99 triệu đồng/m2.

Dù mức giá đã cao, nhiều người vẫn chấp nhận “xuống tiền” vì kỳ vọng biên độ tăng giá tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Quý III/2025 ghi nhận hàng loạt dự án mới ra mắt, chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Các dự án như Masteri Lakeside và The Paris tại Gia Lâm có giá chung cư từ 62 - 82 triệu đồng/m2, trong khi The Senique rơi vào khoảng 72 - 91 triệu đồng/m2.

Khu vực Đông Anh tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của Imperia Signature Cổ Loa (90 - 120 triệu đồng/m2) và Masteri Grand Avenue (95 - 120 triệu đồng/m2).

Những dự án này đang giúp nguồn cung mới trở lại sau thời gian dài khan hiếm. Tuy nhiên, với giá chung cư ngày càng leo thang, người mua để ở dần gặp khó khăn, còn giới đầu tư lại thận trọng hơn trước khi xuống tiền.