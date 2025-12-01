Thị trường Giá tiêu hôm nay 12/10/2025: Giữ giá cao Giá tiêu hôm nay 12/10/2025 trong nước ở mức 146,000 - 149,000 đồng/kg, giữ giá mức cao so với hôm qua. Dự báo giá tiêu tiếp tục duy trì giá cao trong tuần tới.

Giá tiêu trong nước hôm nay 12/10/2025

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giữ giá so với hôm qua, nằm trong khoảng 146,000 - 149,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 146,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước đang duy trì đà tăng khi vụ thu hoạch mới chưa bắt đầu, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu vẫn ổn định ở mức cao, giúp giá tiêu giữ vững mặt bằng tốt suốt nhiều tuần liên tiếp.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đã đạt gần 1,3 tỷ USD tương đương với cả năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.773 USD/tấn, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng mạnh, cho thấy vị thế của hồ tiêu Việt Nam vẫn rất vững vàng trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia dự báo trong đầu tuần tới, giá tiêu trong nước có thể ổn định hoặc tăng nhẹ, với biên độ dao động từ 500 đến 1500 đồng/kg. Nếu các đơn hàng xuất khẩu mới được ký kết, đặc biệt từ Mỹ và Trung Đông, giá tiêu có thể vươn lên ngưỡng 151.000 - 152.000 đồng/kg tại một số khu vực trọng điểm.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,230 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 12/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,230

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10,088 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 12/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

10,088

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Dự báo giá tiêu

Theo các doanh nghiệp, giá tiêu tăng chủ yếu nhờ nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và khu vực Trung Đông vẫn cao. Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là nhà xuất khẩu hồ tiêu số một thế giới, chiếm thị phần lớn trong tổng lượng cung ứng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu thế giới tuy duy trì ở mức cao nhưng lượng giao dịch chưa thật sự sôi động. Những quốc gia xuất khẩu lớn như Brazil, Indonesia hay Malaysia đang chủ động điều tiết nguồn hàng, khiến giá quốc tế khó giảm sâu. Xu hướng này vô hình trung hỗ trợ thị trường trong nước giữ giá ổn định ở mức cao.

Ngoài yếu tố cung cầu, chi phí sản xuất tăng, biến động tỷ giá USD/VND và tâm lý chờ giá lên của người trồng tiêu cũng góp phần duy trì đà tăng. Nhiều nông hộ hiện vẫn hạn chế bán ra, chờ mức giá tốt hơn trong giai đoạn cuối năm, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn thường tăng mạnh.