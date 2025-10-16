Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/10/2025: Tiêu Việt Nam xuất khẩu giảm 200 USD/tấn Giá tiêu trong nước hôm nay 16/10/2025 nằm trong khoảng 144.500-147.000 đồng/kg. Giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu giảm đồng loạt 200 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 16/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tạm dừng đà giảm giá so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.500 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng không thay đổi, ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh không thay đổi, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai không thay đổi, hiện ở mức 145.000/kg.

Sau 9 tháng năm 2025, giá tiêu Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu gần 1,3 tỷ USD, trở thành một trong những mặt hàng nông sản tỷ đô của cả nước. Tuy nhiên, hồ tiêu đang đối mặt với thách thức lớn về giống cây trồng. Dịch bệnh và biến đổi khí hậu khiến việc duy trì năng suất, chất lượng ngày càng khó khăn, trong khi công tác nghiên cứu và cải tạo giống chưa theo kịp nhu cầu phát triển.

Giá tiêu thế giới được dự báo duy trì ở mức cao do nguồn cung giảm và nhu cầu phục hồi, giúp Việt Nam hưởng lợi về giá trị xuất khẩu. Dù vậy, sự thiếu hụt giống chất lượng đang là điểm nghẽn lớn nhất, ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền vững của toàn ngành.

Ông Nguyễn Quang Ngọc – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu cho biết, hồ tiêu là cây công nghiệp lâu năm, nên quá trình chọn tạo giống mới mất từ 15 đến 20 năm. Công việc này đòi hỏi nhiều giai đoạn khảo nghiệm, đánh giá năng suất và kiểm tra độ ổn định, nếu thất bại phải bắt đầu lại từ đầu, rất tốn kém.

Hiện Trung tâm đã lai tạo được một số giống triển vọng, bao gồm cả nội địa và nhập ngoại, nhưng vẫn trong quá trình thử nghiệm. Một giống mới đã được nộp hồ sơ lên Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để đăng ký bảo hộ, dự kiến được công nhận vào năm 2026, mở ra kỳ vọng giúp ngành hồ tiêu chủ động hơn về giống và nâng cao vị thế xuất khẩu.

Giá tiêu thế giới và yếu tố tác động

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 16/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.234 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam giảm mạnh, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l giảm 200 USD/tấn (giảm 3,13%) đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l giảm 200 USD/tấn (giảm 3,03%) đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam giảm 200 USD/tấn (giảm 2,21%), đạt 9.050 USD/tấn.

Giới phân tích cho rằng, đợt giảm giá tiêu gần đây chủ yếu do tâm lý chốt lời sau thời gian tăng mạnh từ tháng 8 đến nay. Khi giá đạt đỉnh, nhiều đại lý và thương lái bán ra để thu hồi vốn, khiến nguồn cung ngắn hạn tăng, tạo áp lực khiến giá trong nước giảm nhẹ.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu vẫn ổn định nhưng tốc độ mua chậm lại vì các nhà nhập khẩu chờ giá thấp hơn. Trong nước, lượng hàng tồn không nhiều, song sức mua yếu do tâm lý thăm dò, khiến thị trường tạm thời chững lại.

Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, nước này nhập 6.390 tấn hồ tiêu trị giá 43,4 triệu USD, giảm 14,6% về lượng nhưng tăng gần 20% về giá trị. Việt Nam vượt Indonesia, trở thành nhà cung cấp lớn nhất với 2.572 tấn, chiếm 40,2% thị phần. Giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 7.212 USD/tấn, cao hơn Indonesia và Brazil, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm.

Các chuyên gia dự báo quý IV/2025, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vẫn tích cực nhờ nhu cầu tăng từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, ngành cần đầu tư mạnh vào giống và quy trình sản xuất để duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khốc liệt.