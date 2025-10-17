Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/10/2025: Tăng nhẹ ở Bình Phước Giá tiêu trong nước hôm nay 17/10/2025 nằm trong khoảng 144.500-147.000 đồng/kg. Tăng nhẹ ở Bình Phước, dự báo giá tiêu tiếp tục ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 17/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.500 - 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng không thay đổi, ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh không thay đổi, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai tăng nhẹ 1000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000/kg.

Hiện nay, ngoài yếu tố cung cầu, giá tiêu đang chịu tác động tiêu cực từ thị trường tài chính. Đồng USD tiếp tục tăng, trong khi dòng vốn đầu cơ đổ mạnh vào vàng khi giá liên tục lập kỷ lục mới, khiến các mặt hàng nông sản, trong đó có hồ tiêu, bị giảm sức hấp dẫn.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch cà phê mới đã bắt đầu, kéo dòng tiền chuyển hướng sang mặt hàng này do giá cà phê đầu vụ ở mức cao. Nhiều đại lý phải bán bớt lượng tiêu tồn kho để xoay vốn kinh doanh cà phê, khiến lượng giao dịch hồ tiêu giảm trong ngắn hạn.

Trên thị trường xuất khẩu, các thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam vẫn ổn định, nhưng kỳ vọng chính từ Trung Quốc chưa đạt như mong muốn. Dù vậy, về dài hạn, giá tiêu vẫn được dự báo tăng do nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu thế giới phục hồi, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), giá tiêu trong nước nhiều khả năng dao động trong khoảng 145.000 - 155.000 đồng/kg. Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt, giá có thể vượt 155.000 đồng/kg; ngược lại, nếu nông dân bán ra mạnh khi vào vụ mới, giá có thể giảm nhẹ nhưng khó giảm sâu.

Giá tiêu thế giới và yếu tố tác động

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 17/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0,01% đạt 7.233 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,02%, đạt 10.091 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Sau 9 tháng năm 2025, ngành tiêu Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,3 tỷ USD, trở thành một trong những mặt hàng nông sản tỷ đô của cả nước. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với khó khăn về giống cây trồng khi dịch bệnh, biến đổi khí hậu và công tác nghiên cứu giống chưa theo kịp nhu cầu, khiến việc duy trì năng suất và chất lượng gặp nhiều thách thức.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu được dự báo tiếp tục ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam, song sự thiếu hụt giống chất lượng vẫn là rào cản khiến ngành chưa thể phát triển bền vững.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, xuất khẩu hồ tiêu đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng 9 tháng, lượng xuất khẩu đạt 186.503 tấn, giảm 7,1%, song nhờ giá tăng mạnh nên trị giá vẫn tăng gần 28% so với năm trước.

Giá xuất khẩu tháng 9/2025 đạt trung bình 6.665 USD/tấn, tăng so với tháng 8 và cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, giá bình quân đạt 6.787 USD/tấn, tăng 37,6%, cho thấy nhu cầu mạnh và nguồn cung khan hiếm tiếp tục giúp Việt Nam giữ vững vị thế quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới.