Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/8/2025: Bất ngờ giảm giá Giá tiêu hôm nay 17/8/2025 nằm ở mức 141,000 - 143,000 đồng/kg. Giá tiêu trong nước bất ngờ giảm giá 1000 đồng/kg tại Đồng Nai (Bình Phước cũ). Giá tiêu tuần này diễn biến trái chiều, hầu hết các loại tiêu đều tăng giá, chỉ có tiêu đen Brazil giảm giá

Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm bất ngờ giảm giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 140,000 đồng/kg đến 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 141,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 140,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 17/8 tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 15/8 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,208 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không đổi so với ngày hôm qua đạt 10,076 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 5,850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi so với hôm qua đạt 12,500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,370 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 8,950 USD/tấn.

Giá tiêu tuần này tại các thị trường lớn có diễn biến trái chiều. Trong khi hầu hết các loại tiêu đều tăng giá, chỉ có hạt tiêu đen Brazil ghi nhận mức giảm. Giá tiêu Ấn Độ tăng cả trong nước lẫn trên thị trường quốc tế. Tương tự, giá tiêu Indonesia cũng tiếp tục đà tăng trong tuần.

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu. Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024 nước này nhập 4.979 tấn hồ tiêu, trị giá 31,95 triệu USD. Con số này tăng 7,6% về lượng và 51,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung chính cho Trung Quốc đến từ 3 quốc gia. Indonesia dẫn đầu với 2.738 tấn (chiếm 55% thị phần), tăng nhẹ 1,1%. Việt Nam đứng thứ hai với 1.653 tấn (33,2% thị phần), tăng 9,1%. Brazil tuy chỉ cung cấp 416 tấn (8,4%) nhưng tăng trưởng mạnh 138%. Ba nước này chiếm gần 97% tổng lượng tiêu nhập khẩu vào Trung Quốc.

Dự báo 6 tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu tiêu từ Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng khó đạt mức mua ồ ạt như năm 2023 do giá tiêu Indonesia cạnh tranh mạnh.