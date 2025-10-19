Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/10/2025: Giảm nhẹ rải rác Giá tiêu trong nước hôm nay 19/10/2025 giảm nhẹ rải rác 1000 đồng/kg nằm trong khoảng 144.000-146.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu lại giảm, điều gì đang xảy ra?

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 19/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm rải rác 1000 đồng/kg tại một vài nơi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 1000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1000 đồng/kg, ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh không thay đổi, hiện ở mức 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai không thay đổi, hiện ở mức 145.000/kg.

Sau khi tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 10, giá tiêu trong nước đã bắt đầu chững lại. So với đầu tuần, giá tiêu tại nhiều vùng trọng điểm giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Các thương lái cho biết, nguồn cung trong dân đang dần trở lại thị trường, khiến giá tiêu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức giảm không quá sâu, cho thấy nhu cầu vẫn duy trì ở mức ổn định.

Theo giới phân tích, trong tuần tới (từ ngày 21/10), giá tiêu nhiều khả năng sẽ dao động quanh mức 143.000 - 147.000 đồng/kg. Thị trường chưa có yếu tố đột biến nào đủ mạnh để kéo giá tiêu tăng cao trở lại.

Dù giá tiêu đang có xu hướng giảm ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng trung hạn khá lạc quan. Lý do là lượng hàng tồn kho trong dân không còn nhiều, trong khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến tăng mạnh vào cuối năm.

Giá tiêu thế giới và yếu tố tác động

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 19/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.228 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Việt Nam loại 500 g/l tuần này giảm đến 200 USD/tấn. Nhiều chuyên gia cho rằng giá tiêu xuất khẩu đang tạm thời chững lại do nhu cầu nhập khẩu từ các khu vực như châu Âu và Trung Đông có dấu hiệu giảm sau giai đoạn mua mạnh trong quý III. Dù vậy, mức giá tiêu hiện nay vẫn được xem là cao nhất trong nhiều năm.

Nếu như trước đây, phần lớn hạt tiêu Việt Nam được xuất thô và phụ thuộc vào giá tiêu quốc tế, thì nay cơ cấu sản phẩm đã có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ trọng các mặt hàng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ và tiêu đóng gói đang tăng nhanh.

Những sản phẩm chế biến sâu này có giá tiêu cao hơn từ 20–40% so với tiêu đen thô, thậm chí có thể gấp đôi nếu đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc chứng nhận bền vững quốc tế. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu bình quân của ngành hồ tiêu Việt Nam được nâng lên đáng kể, giúp doanh nghiệp và người trồng tiêu hưởng lợi nhiều hơn.

Với sự đầu tư ngày càng bài bản, giá tiêu Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục giữ ổn định và duy trì vị thế cao trong khu vực. Việc chú trọng chế biến sâu, mở rộng thị trường và phát triển tiêu chuẩn hữu cơ không chỉ giúp giá tiêu tăng mà còn đảm bảo tính bền vững cho toàn ngành.