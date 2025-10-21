Thị trường Giá tiêu hôm nay 21/10/2025: Tăng giá rải rác Giá tiêu hôm nay 21/10/2025: Giá tiêu trong nước tăng giá rải rác 500 đồng/kg. Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho EU, chiếm 64% tổng lượng nhập khẩu.

Giá tiêu trong nước hôm nay 21/10/2025

Giá tiêu hôm nay 19/10/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng giá rải rác 500 đồng/kg tại một vài nơi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi, hiện ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai không thay đổi hiện ở mức 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng không thay đổi, ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 145.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 145.500/kg.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 9.039 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 58,3 triệu USD. Thị trường Mỹ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm 31,7% tổng lượng xuất khẩu, tương đương 2.865 tấn.

Olam Việt Nam giữ vị trí doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đầu, với sản lượng 1.424 tấn, chiếm 15,8% tổng lượng xuất khẩu cả nước. Các doanh nghiệp khác như Nedspice Việt Nam (945 tấn), Phúc Sinh (793 tấn), Trân Châu (761 tấn) và Liên Thành (578 tấn) cũng góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng.

Cùng thời điểm, Việt Nam cũng nhập khẩu 2.295 tấn hồ tiêu, với tổng kim ngạch 13,7 triệu USD. Trong đó, Indonesia là quốc gia cung cấp chính, chiếm tới 79,5% lượng nhập, tương đương 1.824 tấn.

Một số doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục duy trì hoạt động nhập khẩu mạnh để phục vụ chế biến, phối trộn và tái xuất, gồm Trân Châu (407 tấn), Harris Spice (360 tấn), Phúc Sinh (350 tấn), Olam Việt Nam (342 tấn) và Phúc Thịnh (327 tấn).

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 19/10/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ 0,03% đạt 7.230 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ 0,03%, đạt 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), trong 8 tháng đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 89.036 tấn hồ tiêu từ các thị trường ngoài khối, đạt giá trị 617,9 triệu EUR.

Mặc dù sản lượng nhập khẩu giảm nhẹ 1,1%, nhưng giá trị lại tăng tới 42,6% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh rõ sự khan hiếm nguồn cung toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ bền vững tại các thị trường lớn. Giá tiêu thế giới đang trong giai đoạn phục hồi mạnh, từng bước thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn so với hai năm trở lại đây.

Trong cơ cấu nhập khẩu của EU, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế nguồn cung hồ tiêu lớn nhất ngoài khối, chiếm 64% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 56.989 tấn. Tuy khối lượng xuất sang châu Âu giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng Việt Nam vẫn bỏ xa các đối thủ khác về thị phần.

Xếp sau Việt Nam là Brazil, với 14.726 tấn (chiếm 16,5%) – tăng 5,1% so với năm trước. Indonesia đạt 6.484 tấn, tăng 10,7%, và Ấn Độ cung ứng 4.124 tấn, giảm 9,8%. Các con số này cho thấy dù cạnh tranh gia tăng, giá tiêu Việt Nam vẫn được ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào và hệ thống xuất khẩu chuyên nghiệp.