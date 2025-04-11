Thị trường Giá tiêu hôm nay 4/11/2025: Tăng nhẹ 500 đồng Giá tiêu hôm nay 4/11/2025: Giá tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng so với hôm qua. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam quý III tăng 800 - 900 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hôm nay 4/11/2025

Giá tiêu hôm nay 4/11/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ 500 đồng giao dịch quanh mức 146.000 - 148.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 148.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 148.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 146.000 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 146.000 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 146.000 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 146.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu tăng do nguồn cung trong nước giảm, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu tăng mạnh. Sau khi thu hoạch kết thúc, lượng hàng trong dân ít khiến thị trường thiếu cục bộ. Các thương lái phải cạnh tranh mua, đẩy giá tăng cao hơn so với tuần trước.

Nhu cầu nhập khẩu ổn định từ Trung Đông và châu Âu tiếp tục hỗ trợ giá tiêu Việt Nam. Tuy vậy, nếu nông dân bán ra nhiều khi giá cao hoặc các vùng trồng thu hoạch sớm, nguồn cung tăng có thể khiến giá giảm nhẹ.

Sản lượng tiêu tăng từ Brazil và Indonesia cũng có thể gây áp lực lên xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn dù đang được hỗ trợ tốt từ nhu cầu.

Các chuyên gia dự báo trong tuần đầu tháng 11, giá tiêu sẽ ổn định ở mức cao hoặc tăng nhẹ. Nếu nguồn cung khan hiếm kéo dài, giá có thể tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhưng nếu hàng ra nhiều, giá có thể giảm tương ứng.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 4/11/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.213 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi, đạt 10.064 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi, đạt 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.

Theo Spglobal, thương mại gia vị toàn cầu đã tăng trưởng mạnh trong thập kỷ qua với khối lượng giao dịch tăng 259% giai đoạn 2005 - 2024. Ngành này được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng nhanh trong giai đoạn 2025 - 2035 nhờ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu ngày càng cao.

Comexstat cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Brazil xuất khẩu 63.988 tấn hồ tiêu, đạt 396,8 triệu USD, tăng gần 30% về lượng và hơn 90% về giá trị so với cùng kỳ. Đây là năm xuất khẩu hồ tiêu kỷ lục của bang Espírito Santo - vùng trồng tiêu lớn nhất nước này.

Ở Indonesia, xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 đạt 54,38 nghìn tấn và dự kiến giảm trung bình 5,74% mỗi năm trong 5 năm tới. Tại châu Âu, EU nhập khẩu 89.036 tấn hồ tiêu trong 8 tháng đầu năm, giảm 1,1% so với cùng kỳ, chủ yếu do lượng nhập từ Việt Nam giảm 4,5%.

Giá tiêu tại các nước sản xuất lớn đã phục hồi mạnh trong quý III sau khi bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh nhất, từ 13,8% đến 15,3%, tương đương 800 - 900 USD/tấn.