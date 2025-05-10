Thị trường Giá tiêu hôm nay 5/10/2025: Neo ở mức cao Giá tiêu hôm nay 5/10/2025 trong nước neo ở mức cao từ 144,000 đến 146,000 đồng/kg. Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế đánh giá thị trường tiêu tiếp tục ảm đạm

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước không thay đổi so với hôm qua, nằm trong khoảng 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đắk Nông không thay đổi được giao dịch ở mức 145,000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay không thay đổi ở mức 146,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu không thay đổi xuống mức 144,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 5/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

146,000

-

Gia Lai

144,000

-

Đắk Nông

145,000

-

Bà Rịa – Vũng Tàu

145,000

-

Bình Phước

145,000

-

Đồng Nai

145,000

-



Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 5/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,013

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,937 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 5/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,938

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Theo đánh giá của Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới trong tuần qua vẫn khá ảm đạm. Không có quốc gia sản xuất lớn nào ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Sau ba tuần giảm liên tiếp, giá tiêu tại Ấn Độ và trên thị trường quốc tế hiện đã giữ ở mức ổn định, chưa có sự thay đổi rõ rệt.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch cà phê mới đang bắt đầu, thu hút nhiều dòng vốn chuyển dịch khỏi hồ tiêu. Một số thương nhân đã bán ra lượng tiêu tồn kho để đầu tư vào cà phê, tạo thêm áp lực giảm giá. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ chịu tác động từ việc chính phủ phải đóng cửa, khiến thị trường hàng hóa nói chung, trong đó có hồ tiêu, thiếu động lực tăng trưởng.

Ở lĩnh vực logistics, chi phí vận tải biển đang trên đà hạ nhiệt. Dù châu Á vừa trải qua nhiều cơn bão làm gián đoạn một số tuyến hàng hải, giá cước vận chuyển container đến châu Âu và khu vực Địa Trung Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023. Sự giảm giá này góp phần kéo chi phí hàng hóa toàn cầu xuống thấp hơn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), nhiều nông dân và thương lái trong nước chưa muốn bán hàng ở mức giá thấp, nên vẫn giữ tiêu trong kho. Trong khi đó, thời tiết cũng tác động mạnh đến sản xuất. Một loạt cơn bão nhiệt đới trong tháng qua mang theo mưa lớn đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tại Tây Nguyên, mưa kéo dài trong giai đoạn cây tiêu đang đậu quả khiến quá trình ra hoa không đồng đều, đồng thời làm cây tập trung phát triển thân lá nhiều hơn.