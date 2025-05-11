Thị trường Giá tiêu hôm nay 5/11/2025: Giảm giá nhưng xuất khẩu vẫn đạt kỷ lục Giá tiêu hôm nay 5/11/2025: Giá tiêu trong nước giảm nhẹ 1000 đồng so với hôm qua. Xuất khẩu hồ tiêu đạt kỷ lục 1,4 tỷ USD sau 10 tháng.

Giá tiêu trong nước hôm nay 5/11/2025

Giá tiêu hôm nay 5/11/2025 tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ 1000 đồng giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu tại giá 147.000 đồng/kg; giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 147.000 đồng/kg; giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 145.000 đồng/kg; giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg; giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh TP.HCM) ở mức 145.000 đồng/kg; giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Còn thương lái Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục giao dịch tại giá 145.000 đồng/kg; giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tính đến hết tháng 10 năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt khoảng 206.000 tấn, thu về 1,4 tỷ USD. Mặc dù sản lượng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu lại tăng mạnh nhờ mức giá bán bình quân giữ ở mức cao. Điều này phản ánh sự ổn định và khả năng tăng trưởng tốt của ngành hồ tiêu, ngay cả khi thị trường thế giới còn nhiều biến động.

Riêng trong tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 20.000 tấn hạt tiêu với trị giá 132 triệu USD. So với tháng trước, sản lượng và giá trị đều giảm nhẹ lần lượt 2,8% và 3,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 7,6% và giá trị tăng 9,2%, cho thấy xu hướng hồi phục tích cực đang tiếp tục diễn ra trong ngành.

Tổng kết 10 tháng đầu năm, dù sản lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm gần 6%, giá trị lại tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ việc giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh, đạt 6.774 USD/tấn. Trong tháng 10, giá giữ ở mức 6.651 USD/tấn, hầu như không đổi so với tháng 9 và vẫn cao hơn 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia cho rằng, thành công của ngành hồ tiêu năm nay đến từ việc chuyển hướng sang chế biến sâu, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Với nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và nhu cầu giữ ổn định, giá hồ tiêu có khả năng duy trì ở mức cao. Dự kiến, Việt Nam sẽ vượt mốc 1,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025 và tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu thế giới về hồ tiêu.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 5/11/2025 như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm mạnh 1,19% đạt 7.128 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 2,99%, đạt 9.772 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không thay đổi, đạt 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.