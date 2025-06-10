Thị trường Giá tiêu hôm nay 6/10/2025: Giảm tới 5000 đồng tuần qua Giá tiêu hôm nay 6/10/2025 trong nước neo ở mức cao nhưng giảm tới 5000 đồng tuần qua. Giá tiêu thế giới tăng mạnh ở Indonesia, giảm sâu tại Brazil, Malaysia

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước không thay đổi so với hôm qua, nằm trong khoảng 144,000 - 146,000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đắk Nông không thay đổi được giao dịch ở mức 145,000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay không thay đổi ở mức 146,000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu không thay đổi xuống mức 144,000 đồng/kg.

Thị trường

(khu vực khảo sát)

Giá tiêu ngày 6/10/2025

(Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

146,000

-

Gia Lai

144,000

-

Đắk Nông

145,000

-

Bà Rịa – Vũng Tàu

145,000

-

Bình Phước

145,000

-

Đồng Nai

145,000

-



Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm sâu khi mất từ 3000 đến 5000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai hiện ghi nhận mức giá giảm 4000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại các địa phương khác như Bình Phước giảm 3000 đồng/kg, còn Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai cùng giảm 5000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/10, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7,013 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá tiêu nhìn chung không thay đổi so với hôm qua. Hiện tiêu đen Brazil ASTA 570 được báo giá ở mức 6,200 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9,500 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6,600 - 6,800 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Tên loại

Bảng giá tiêu đen thế giới

Ngày 6/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu đen Lampung (Indonesia)

7,013

-

Tiêu đen Brazil ASTA 570

6,200

-

Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA

9,500

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,600

-

Tiêu đen Việt Nam (500 g/l)

6,800

-



Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9,937 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không thay đổi ở mức 12,500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì trong khoảng 9,250 USD/tấn.

Tên loại

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Ngày 6/10/2025 (ĐVT: USD/tấn)

% thay đổi so với hôm trước

Tiêu trắng Muntok Indonesia

9,938

-

Tiêu trắng Malaysia ASTA

12,500

-

Tiêu trắng Việt Nam

9,250

-



Tổng kết tuần này, giá tiêu thế giới biến động trái chiều khi tăng khá mạnh ở Indonesia nhưng giảm sâu tại Brazil, Malaysia. Trong khi đó, hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam lại đứng yên.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia tăng 68 USD/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh 300 USD/tấn, tiêu đen Kuching Malaysia cũng giảm 100 USD/tấn.

Tương tự thị trường tiêu đen, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tuần qua ghi nhận mức tăng 72 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Malaysia ASTA giảm sâu 500 USD/tấn so với tuần trước.

Thị trường hồ tiêu vẫn đang trong trạng thái trầm lắng khi không có quốc gia sản xuất lớn nào ghi nhận sự bứt phá về giá. Tại Việt Nam, giá tiêu hôm nay tương đương cùng kỳ năm trước duy trì quanh mức 146,000 - 147,000 đồng/kg ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Giới chuyên môn cho rằng yếu tố chính giữ giá tiêu trong nước ở mức cao là nguồn cung bị thắt chặt. Diện tích trồng tiêu tại nhiều vùng đã giảm do chi phí đầu tư tăng, trong khi sản lượng chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Chính nguồn cung hạn chế này giúp thị trường tránh được các đợt giảm sâu như trước đây.

Các yếu tố tài chính và thương mại đang góp phần củng cố giá tiêu. Việc Mỹ áp thuế đối ứng 40% đối với một số nguyên liệu nhập khẩu khiến nhiều doanh nghiệp phải tăng cường mua hàng trong nước, qua đó đẩy giá thu mua nội địa lên.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND có diễn biến thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh ký kết hợp đồng sớm để tận dụng lợi thế chênh lệch tỷ giá.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), triển vọng xuất khẩu sang Mỹ đang dần sáng hơn. Từ quý IV/2025, các nhà nhập khẩu Mỹ dự kiến sẽ tăng cường đơn hàng nhằm xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm và đầu năm 2026, giúp giá tiêu trong nước có cơ hội duy trì mức cao hoặc tăng nhẹ trong thời gian tới.