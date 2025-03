Giá vàng hôm nay 21/3: Giá vàng trong nước sụt giảm hơn 3 triệu đồng do chốt lời

Thị trường Giá vàng hôm nay 21/3: Giá vàng trong nước sụt giảm hơn 3 triệu đồng do chốt lời Giá vàng chiều hôm nay 21/3/2025: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh hơn 3 triệu đồng, rơi xuống dưới 98 triệu. Giá vàng thế giới cùng giảm khi các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau đợt tăng cao trước đó.

Giá vàng trong nước chiều nay 21/3/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 21/3/2025, nhà vàng trong nước sụt giảm không phanh hơn 3 triệu đồng, cụ thể:

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 94,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 97,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng chiều nay giảm 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Hệ thống DOJI niêm yết vàng SJC ở giá mua vào 94,7 triệu đồng/lượng và bán ra 97,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 94,7 triệu đồng/lượng và bán ra 97,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên hôm qua, giá vàng giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 94,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 97,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 21/3/2025 mới nhất như sau:

Hôm nay (21/3/2025) Hôm qua (20/3/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

94,700 3100 97,700 2100 97,800 99,800 DOJI HN

94,700 3100 97,700 2100 97,800 99,800 DOJI SG

94,700 3100 97,700 2100 97,800 99,800 BTMC SJC

94,800 3200 97,700 2100 98,000 99,800 Phú Qúy SJC

95,400 2600 98,200 1600 98,000 99,800 PNJ TP.HCM

96,000 2100 98,500 1400 98,100 99,900 PNJ Hà Nội

96,000 2100 98,500 1400 98,100 99,900

1. DOJI - Cập nhật: 21/3/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN (nghìn/lượng) 94,700

97,700

AVPL/SJC HCM (nghìn/lượng) 94,700

97,700

AVPL/SJC ĐN (nghìn/lượng) 94,700

97,700

Nguyên liệu 9999 - HN (99.9) 95,200

97,600

Nguyên liệu 999 - HN (99) 95,100

97,500

AVPL/SJC Cần Thơ (nghìn/chỉ) 94,700

97,700



2. PNJ - Cập nhật: 21/3/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 9,470 9,770 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 9,600 9,850 Vàng Kim Bảo 999.9 9,600 9,850 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 9,600 9,850 Vàng nữ trang 999.9 9,590 9,840 Vàng nữ trang 999 9,580 9,830 Vàng nữ trang 9920 9,521 9,771 Vàng nữ trang 99 9,502 9,752 Vàng 750 (18K) 7,145 7,395 Vàng 585 (14K) 5,521 5,771 Vàng 416 (10K) 3,858 4,108 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 9,600 9,850 Vàng 916 (22K) 8,773 9,023 Vàng 610 (14.6K) 5,767 6,017 Vàng 650 (15.6K) 6,161 6,411 Vàng 680 (16.3K) 6,456 6,706 Vàng 375 (9K) 3,455 3,705 Vàng 333 (8K) 3,012 3,262

3. SJC - Cập nhật: 21/3/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 94,700 ▼3100K 97,700 ▼2100K SJC 5c 94,700 ▼3100K 97,720 ▼2100K SJC 2c, 1C, 5 phân 94,700 ▼3100K 97,730 ▼2100K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 94,600 ▼3800K 97,300 ▼2400K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 94,600 ▼3800K 97,400 ▼2400K Nữ Trang 99.99% 94,600 ▼3100K 97,000 ▼2400K Nữ Trang 99% 93,040 ▼2375K 96,040 ▼2375K Nữ Trang 68% 63,117 ▼1631K 66,117 ▼1631K Nữ Trang 41.7% 37,603 ▼1000K 40,603 ▼1000K

Giá vàng nhẫn SJC 9999 hiện mua vào ở mức 94,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 97,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đối với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 (DOJI), giá mua vào ở mức 95,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 98,5 triệu đồng/lượng, mức giá giảm 2,55 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 96-98,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng thế giới chiều nay 21/3/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 21/3, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3028,71 USD/ounce, giảm 11,4 USD/Ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Hợp đồng tương lai vàng tại Mỹ cũng giảm 0,3% xuống 3.035,70 USD.

Theo Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại OANDA, nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch tại châu Á là do đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chính khác.

Giá vàng hiện đang chịu áp lực chốt lời sau khi có thông tin từ cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Philadelphia, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn khá ổn định trong tháng 3. Đồng thời, quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng góp phần tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường.

Theo khảo sát của Fed Philadelphia, chỉ số triển vọng kinh doanh sản xuất đã giảm xuống 12,5 so với mức 18,1 của tháng 2, nhưng vẫn cao hơn so với dự báo giảm xuống 8,8. Điều này cho thấy dù hoạt động sản xuất có giảm nhẹ, tình hình vẫn tốt hơn so với kỳ vọng.

Mặc dù các dữ liệu kinh tế không tạo ra tác động lớn, thị trường vàng vẫn ghi nhận một số hoạt động chốt lời nhẹ sau đợt tăng giá mạnh mẽ gần đây. Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, nhận định rằng các nhà đầu cơ đang tận dụng cơ hội để kiếm lời.

Ông cho biết, mỗi khi giá vàng đạt mức cao, thường xuất hiện áp lực bán để chốt lời. Ebkarian cũng chia sẻ rằng, vàng hiện chưa thực sự trở thành tài sản trú ẩn an toàn đối với các nhà đầu tư bán lẻ, vì nền kinh tế chưa rơi vào suy thoái.

Trong khi đó, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium đều giảm giá. Cụ thể, bạc giảm 1,4% xuống 33,08 USD/ounce, bạch kim giảm 0,3% xuống 982,20 USD và palladium giảm 0,6% xuống 946,75 USD. Cả ba kim loại này đều ghi nhận mức giảm trong tuần.

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng giá mạnh, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức tâm lý 3.100 USD/ounce.

Ông cũng cảnh báo rằng, nếu giá vàng giảm xuống dưới mức 3.030 USD/ounce, có thể kéo theo một đợt giảm giá sâu hơn.

Trong khi đó, Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại ANZ, nhận định rằng vàng có thể chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh lo ngại về địa chính trị vẫn cao, không loại trừ khả năng giá vàng vượt qua mức 3.050 USD/ounce.

Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại OANDA, cho biết bất kỳ đợt giảm giá nào của vàng đều có thể thu hút sự quan tâm mua vào từ các nhà đầu tư. Ông nhấn mạnh rằng, cho đến khi tác động kinh tế của thuế quan trở nên rõ ràng hơn, đà tăng của vàng vẫn sẽ tiếp tục.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự đoán giá vàng sẽ dao động trong khoảng hiện tại, với biên độ chênh lệch khoảng 25 USD.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào chính sách lãi suất của Fed và những phát biểu từ Chủ tịch Jerome Powell. Melek cũng lưu ý rằng chính sách thuế quan của cựu Tổng thống Trump có thể làm tăng lạm phát, điều này có thể gây bất lợi cho giá vàng trong tương lai.