Thị trường

Giá vé máy bay Tết 2026 chỉ từ 610.000 VNĐ

Quốc Duẩn 04/09/2025 15:45

Vietjet chính thức phát hành siêu sớm 2,5 triệu vé máy bay Tết 2026. Cơ hội săn vé giá cực shock chỉ từ 610.000 VNĐ và cả vé 0 đồng cho hành trình đoàn tụ và du xuân đầu năm.

Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên mở bán vé Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chương trình cung ứng tới 2,5 triệu ghế, phục vụ hành khách trên khắp mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn cao điểm từ 16 tháng Chạp (3/2) đến 13 tháng Giêng (2/3).

Điểm nhấn đặc biệt thu hút là mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Nhiều chặng bay trong nước có giá khởi điểm chỉ từ 610.000 VNĐ/chặng (chưa bao gồm thuế, phí). Đặc biệt, hành khách có cơ hội săn vé 0 đồng cho nhiều chặng bay, mở ra lựa chọn du xuân và khám phá những điểm đến mới trong dịp năm mới.

Giá vé máy bay Tết 2026 chỉ từ 610.000 VNĐ

Các đường bay xuất phát từ TP.HCM có mức giá khởi điểm đa dạng:

TP.HCM - Phú Quốc: Từ 610.000 đồng/chặng (chưa gồm thuế phí).

TP.HCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột: Từ 1 triệu đồng/chặng.

TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng: Từ 1,6 triệu đồng/chặng.

Ở chiều ngược lại, nhiều chặng được mở bán giá 0 đồng (chưa gồm thuế phí), tạo cơ hội cho hành khách du xuân tiết kiệm.

Khảo sát thực tế cho thấy, giá vé Tết Vietjet hiện dao động 1,1 - 3,6 triệu đồng/chiều (đã gồm thuế phí). Ví dụ:

Hà Nội - TP.HCM các ngày 26 - 29 tháng Chạp: Từ 1,12 triệu đồng/chiều.

Hà Nội - Đà Nẵng: khoảng 1,5 triệu đồng/chiều.

TP.HCM - Vinh: khoảng 3,66 triệu đồng/chiều.

Không chỉ tập trung vào các chuyến bay nội địa, Vietjet đồng thời mở bán vé Tết trên toàn hệ thống đường bay quốc tế. Hành khách có thể lựa chọn bay đến các điểm đến đa dạng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để đón một cái Tết đầy trải nghiệm mới.

Hãng khuyến nghị người dùng nên chủ động đặt vé sớm thông qua các kênh chính thức như ứng dụng Vietjet Air, website hoặc các đại lý ủy quyền để được giá tốt nhất và đảm bảo chỗ ngồi cho hành trình của mình.

      Thị trường
      Giá vé máy bay Tết 2026 chỉ từ 610.000 VNĐ

