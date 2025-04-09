Thứ Năm, 4/9/2025
Nga cắt giảm xuất khẩu dầu: Giá dầu thế giới có thể tăng?

Quốc Duẩn 04/09/2025 07:00

Kế hoạch cắt giảm 6% lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 9 có nguy cơ làm thắt chặt nguồn cung, đẩy giá dầu thế giới tăng cao

Theo hai nguồn tin ngành, Nga dự kiến giảm xuất khẩu dầu thô từ các cảng Primorsk, Ust-Luga và Novorossiisk xuống còn 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, so với mức 2,0 triệu thùng/ngày của tháng 8. Tính toán của Reuters cho thấy mức giảm tương đương khoảng 6% so với tháng trước đó.

Nga cắt giảm xuất khẩu dầu: Giá dầu thế giới có thể tăng?

Động thái này diễn ra khi hoạt động tại các nhà máy lọc dầu trong nước được đẩy mạnh. Việc bảo dưỡng một số cơ sở lọc dầu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, dẫn đến nhu cầu nguyên liệu thô nội địa tăng cao, làm giảm lượng dầu dành cho xuất khẩu.

Tuy nhiên, kế hoạch trên có thể được điều chỉnh. Các nguồn tin cho biết những yếu tố bên ngoài như các cuộc tấn công bằng drone vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng, hoặc việc trì hoãn bảo dưỡng, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu dầu thô của Nga trong tháng 9.

Việc cắt giảm trong tháng 9 trái ngược hoàn toàn với động thái trong tháng 8. Hồi tháng trước, Nga đã tăng mạnh chương trình xuất khẩu sau khi một số nhà máy lọc dầu bị hư hại do các cuộc tấn công, giải phóng lượng dầu thô dư thừa để bán ra nước ngoài. Xuất khẩu và vận chuyển quá cảnh từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 8 đã cao hơn 200.000 thùng/ngày so với kế hoạch tạm thời.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu ngành, công suất lọc dầu nhàn rỗi của Nga có thể giảm xuống còn khoảng 5,5 triệu tấn trong tháng 9, so với mức kỷ lục 6,4 triệu tấn trong tháng 8.

