Thứ Năm, 23/10/2025
Tiếng Việt
Thị trường

Giá xăng dầu chiều nay 23/10 giảm mạnh trên toàn quốc

Quốc Duẩn 23/10/2025 15:12

Giá xăng dầu chiều nay 23/10 giảm đồng loạt. Dầu diesel giảm sâu 540 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 và E5 RON 92 cùng hạ nhẹ.

Giá xăng dầu chiều nay 23/10/2025

Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ. Cụ thể, từ 15h00 chiều nay 23/10, giá xăng dầu đồng loạt hạ so với kỳ điều hành trước.

Xăng E5 RON 92 giảm 170 đồng/lít, còn 19.050 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm mạnh nhất tới 540 đồng/lít, còn 17.880 đồng/lít. Dầu hỏa hạ 290 đồng/lít xuống 18.110 đồng/lít và dầu mazut giảm 280 đồng/kg, còn 14.090 đồng/kg.

Cơ quan điều hành cho biết kỳ này không trích lập cũng như không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Với đợt điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Tính từ đầu năm, xăng RON 95 đã có 24 lần tăng giá và 20 lần giảm; trong khi dầu diesel ghi nhận 21 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn đang dương, tạo dư địa cho các kỳ điều hành sắp tới. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết quý II/2025, quỹ bình ổn còn hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nắm hơn 3.084 tỷ đồng - chiếm gần một nửa tổng số dư.

Giá xăng dầu chiều nay 23/10 giảm mạnh trên toàn quốc

Chính sách thuế mới ảnh hưởng đến giá xăng dầu từ năm 2026

Tại phiên họp ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường áp dụng cho giá xăng dầu trong năm 2026.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, mức thuế môi trường với xăng (trừ etanol) sẽ là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut và dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít.

Đáng chú ý, thuế với nhiên liệu bay tăng lên 1.500 đồng/lít, cao hơn 500 đồng so với hiện tại. Với sản lượng tiêu thụ dự kiến tương đương năm nay, tổng thu từ thuế môi trường với giá xăng dầu sẽ giảm khoảng 41.388 tỷ đồng, kéo theo tổng thu ngân sách giảm gần 44.700 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, đợt giảm giá xăng dầu lần này sẽ giúp hạ nhiệt áp lực chi phí sản xuất, đặc biệt với các ngành vận tải và logistics. Tuy nhiên, giá dầu thế giới vẫn biến động khó lường do căng thẳng ở Trung Đông và chính sách sản lượng của OPEC+, nên giá xăng dầu trong nước có thể còn thay đổi trong các kỳ điều hành tới.

Nếu xu hướng giảm của dầu Brent duy trì dưới 80 USD/thùng, giá xăng dầu trong nước có khả năng tiếp tục giảm nhẹ ở kỳ điều chỉnh đầu tháng 11.

Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giữ đà ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giữ đà ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần

Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần

Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giữ đà ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giữ đà ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần

Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần

      Thị trường
      Giá xăng dầu chiều nay 23/10 giảm mạnh trên toàn quốc

