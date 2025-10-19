Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần, chịu tác động từ dự báo dư cung và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhu cầu suy yếu.

Giá dầu thế giới hôm nay 19/10: Giảm gần 3% trong tuần

Giá dầu thế giới khép lại tuần với mức giảm gần 3%, dù phiên cuối tuần ghi nhận sự phục hồi nhẹ.

Cụ thể, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 61,29 USD/thùng, tăng 23 cent (0,38%), trong khi giá dầu WTI của Mỹ đạt 57,54 USD/thùng, tăng 8 cent (0,14%).

Tuy vậy, mức giá dầu hiện nay vẫn thấp nhất trong khoảng 5,5 tháng trở lại đây, phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu đang có dấu hiệu dư thừa, khiến giá dầu khó duy trì được đà tăng trong ngắn hạn.

Thị trường năng lượng đang tạm ổn định khi những rủi ro địa chính trị được tháo gỡ phần nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới để bàn về tình hình Ukraine. Thời điểm này trùng với chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng nhằm thúc đẩy gói viện trợ quân sự mới.

Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ và Trung Quốc ngừng nhập khẩu dầu từ Nga – một trong những yếu tố có thể định hình lại dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, một thỏa thuận hòa bình hiếm hoi được ký tại Trung Đông cũng góp phần giảm căng thẳng khu vực, khiến giá dầu không còn nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh như trước.

Ngoài yếu tố địa chính trị, căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Các nhà đầu tư lo ngại cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ kéo giảm tăng trưởng và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Giá dầu tuần này cũng bị ảnh hưởng bởi báo cáo tồn kho nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh, cho thấy tiêu thụ năng lượng nội địa đang chậm lại. Dữ liệu này càng củng cố lo ngại về nguy cơ dư cung, khiến giá dầu khó có thể bật tăng mạnh trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng, dù giá dầu đã có những phiên phục hồi ngắn, thị trường vẫn chịu sức ép lớn từ tình trạng dư cung. Khi sản lượng khai thác tại Mỹ và một số quốc gia OPEC+ vẫn cao, nguồn cung tiếp tục vượt cầu, kéo giá dầu xuống thấp.

Nhiều nhà phân tích dự báo giá dầu có thể tiếp tục dao động quanh mức 60 USD/thùng trong ngắn hạn. Việc thiếu các yếu tố hỗ trợ mạnh cùng với nhu cầu năng lượng suy yếu toàn cầu khiến giá dầu khó phục hồi nhanh, dù các tín hiệu tích cực từ chính trị quốc tế đang dần xuất hiện.

Giá xăng dầu hôm nay 19/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Mặt hàng

Giá điều chỉnh ngày 16/10/2025

(Đơn vị: Đồng/lít)

So với hôm trước 9/10/2025)

(Đơn vị: Đồng/lít/kg)

Xăng E5 RON 92-II

19.226 +88 Xăng RON 95-III

19.903 +174 Dầu diesel 0.05S19.038

18.423 -181 Dầu hoả

18.406 -28 Dầu mazut

14.371 -437

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết mục tiêu điều hành là giữ chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.