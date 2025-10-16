Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 16/10/2025: Tăng nhẹ trở lại Giá xăng dầu hôm nay 16/10/2025: Giá xăng dầu thế giới phục hồi sau mức thấp nhất 5 tháng, khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và lo ngại dư cung toàn cầu gia tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay 16/10: Tăng nhẹ trở lại

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch giữa tuần, sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng ở phiên trước đó. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,85%, tương đương 53 cent, lên 62,92 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,06%, lên 59,32 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng, xu hướng giá xăng dầu hiện chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và diễn biến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nóng trở lại. Mỹ và Trung Quốc đã áp dụng thêm mức phí tại cảng đối với các tàu hàng qua lại, gây lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có các tuyến vận chuyển dầu mỏ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc công bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế lên tới 100% với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11. Những động thái này khiến giới đầu tư thận trọng hơn với thị trường năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu có thể đối mặt với tình trạng dư cung lên đến 4 triệu thùng/ngày trong năm tới, cao hơn dự báo trước đó. Nguyên nhân đến từ việc OPEC+ cùng các nhà sản xuất khác tăng sản lượng, trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Các nhà phân tích cho rằng, mức dư cung này sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá xăng dầu trong thời gian tới, bên cạnh diễn biến thương mại Mỹ - Trung.

Giới đầu tư hiện chờ đợi các báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần để đánh giá nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ. Một khảo sát sơ bộ của Reuters dự báo, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng khoảng 200.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 10/10, trong khi tồn kho xăng và dầu chưng cất có thể giảm.

Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến được công bố lúc 20h30 GMT ngày 15/10, còn dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ ra mắt vào 14h30 GMT ngày 16/10. Cả hai báo cáo đều bị lùi lịch do kỳ nghỉ lễ Columbus Day đầu tuần.

Các chuyên gia đánh giá, giá xăng dầu nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn từ hai yếu tố chính: tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và báo cáo tồn kho của Mỹ.

Trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu yếu, bất kỳ tín hiệu tích cực nào từ hai mặt trận này đều có thể tạo cú hích tạm thời cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Trong nước giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 16/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày hôm qua 9/10 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 430 đồng đến hơn 570 đồng/ lít tùy loại.

Trong đó, giảm mạnh nhất là dầu hỏa, dầu mazut với gần 600 đồng/ lít, mức giảm lớn nhất trong 1 tháng qua.

Hiện, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được bán ra ở mức:

- Xăng E5 RON 92 giảm 486 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.138 đồng/ lít

- Xăng RON 95 giảm 480 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.729 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 434 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.600 đồng/ lít;

- Dầu hỏa giảm mạnh 571 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.434 đồng/ lít;

- Dầu mazut giảm 562 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 14.808 đồng/ lít.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là:

76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%);

78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%);

86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%);

87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%);

392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.