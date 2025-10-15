Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 15/10/2025: Giảm mạnh do căng thẳng Mỹ - Trung Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Giá xăng dầu thế giới giảm hơn 2% khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, cùng dự báo dư cung từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá xăng dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh hơn 2%. Nguyên nhân đến từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với dự báo cho thấy nguồn cung có thể gia tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Giảm mạnh trở lại

Hợp đồng dầu Brent giảm 1,38 USD (tương đương 2,2%) xuống còn 61,94 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 2,3%, còn 58,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Ở phiên trước, Brent tăng nhẹ 0,9% còn WTI tăng 1%.

Theo các chuyên gia, tâm lý rủi ro gia tăng khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tháng này nhằm hạ nhiệt tranh chấp, song hàng loạt động thái gần đây lại khiến thị trường bất an.

Bắc Kinh đã mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, còn Washington dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11.

Trung Quốc cũng công bố lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean có liên quan đến Mỹ. Song song đó, cả hai quốc gia sẽ bắt đầu thu thêm phí cảng đối với các hãng vận chuyển đường biển.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm sau, do các nhà sản xuất OPEC+ và các đối thủ khác đều tăng sản lượng trong khi nhu cầu vẫn yếu.

Trước đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh như Nga đưa ra dự báo ít bi quan hơn, cho rằng thâm hụt nguồn cung sẽ thu hẹp dần đến năm 2026 khi khối OPEC+ tiếp tục điều chỉnh sản lượng theo kế hoạch.

Khoảng cách giá giữa các hợp đồng dầu Brent giao ngay và kỳ hạn 6 tháng đã thu hẹp xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, trong khi với dầu WTI là hẹp nhất kể từ tháng 1/2024.

Sự thu hẹp này cho thấy lợi nhuận từ việc bán dầu giao ngay đang giảm, do nguồn cung ngắn hạn được đánh giá là dồi dào hơn. Diễn biến đó khiến giới đầu tư tạm thời thận trọng, chờ tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán thương mại và báo cáo sản lượng tiếp theo của OPEC+.

Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Trong nước giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 15/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày hôm qua 9/10 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 430 đồng đến hơn 570 đồng/ lít tùy loại.

Trong đó, giảm mạnh nhất là dầu hỏa, dầu mazut với gần 600 đồng/ lít, mức giảm lớn nhất trong 1 tháng qua.

Hiện, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được bán ra ở mức:

- Xăng E5 RON 92 giảm 486 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.138 đồng/ lít

- Xăng RON 95 giảm 480 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.729 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 434 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.600 đồng/ lít;

- Dầu hỏa giảm mạnh 571 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.434 đồng/ lít;

- Dầu mazut giảm 562 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 14.808 đồng/ lít.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là:

76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%);

78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%);

86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%);

87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%);

392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.