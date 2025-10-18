Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 18/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần Giá xăng dầu hôm nay 18/10/2025: Giá dầu giảm gần 3% trong tuần qua do tồn kho Mỹ tăng mạnh, IEA dự báo dư cung và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu thế giới hôm nay 18/10: Giảm gần 3% trong tuần

Thị trường giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần khi tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng từ triển vọng cung - cầu kém tích cực.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 9 cent (0,15%) xuống còn 60,97 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ hạ 4 cent, còn 57,42 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm gần 3%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính đến từ dự báo dư cung toàn cầu và căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thị trường giá dầu chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới tại Hungary trong hai tuần tới để thảo luận về xung đột Ukraine.

Theo các chuyên gia, việc hai nhà lãnh đạo đối thoại có thể khiến Mỹ giảm áp lực trừng phạt với Nga, từ đó giúp nguồn cung dầu thô Nga lưu thông dễ dàng hơn trên thị trường. Nhà phân tích Tamas Varga từ PVM cho rằng nếu quan hệ giữa Washington và Moscow dịu đi, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm đáng kể.

Một yếu tố khác gây áp lực lớn lên giá dầu là lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn kỳ vọng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tăng 3,5 triệu thùng, đạt 423,8 triệu thùng, trong khi các chuyên gia chỉ dự báo mức tăng 288.000 thùng.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều nhà máy lọc dầu tại Mỹ đang bước vào giai đoạn bảo trì định kỳ mùa thu, khiến công suất lọc giảm. Cùng lúc, sản lượng dầu thô Mỹ cũng tăng lên mức kỷ lục 13,636 triệu thùng/ngày, góp phần làm giá dầu chịu thêm sức ép.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thế giới có thể đối mặt với tình trạng dư cung lớn vào năm 2026, khi sản lượng khai thác tăng nhanh hơn nhu cầu. Dự báo này đã tạo tâm lý bi quan cho các nhà đầu tư, khiến giá dầu giảm mạnh trong tuần.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khiến thị trường lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại, kéo theo nhu cầu năng lượng sụt giảm. Nhà quản lý Jorge Montepeque của Onyx Capital Group cho rằng niềm tin vào triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang bị “lung lay nghiêm trọng”.

Các chuyên gia năng lượng dự báo giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do nguồn cung tăng nhanh và tồn kho lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, những yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông hay châu Âu, có thể khiến giá dầu biến động mạnh trở lại.

Nếu nhu cầu phục hồi trong quý IV và sản lượng OPEC+ được kiểm soát, giá dầu có khả năng lấy lại mốc 65 USD/thùng. Ngược lại, nếu dư cung kéo dài và đồng USD mạnh lên, giá có thể tiếp tục đi xuống trong thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 17/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Mặt hàng

Giá điều chỉnh ngày 16/10/2025

(Đơn vị: Đồng/lít)

So với hôm trước 9/10/2025)

(Đơn vị: Đồng/lít/kg)

Xăng E5 RON 92-II

19.226 +88 Xăng RON 95-III

19.903 +174 Dầu diesel 0.05S19.038

18.423 -181 Dầu hoả

18.406 -28 Dầu mazut

14.371 -437

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết mục tiêu điều hành là giữ chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.