Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 17/10/2025: Giá xăng tăng, giá dầu giảm Giá xăng dầu hôm nay 17/10/2025: Giá xăng trong nước tăng trở lại từ 88 - 174 đồng/lít, trong khi giá dầu giảm nhẹ theo biến động của giá dầu thế giới.

Giá dầu thế giới hôm nay 17/10: Duy trì ổn định

Giá xăng dầu thế giới ngày 17/10 duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường đang theo dõi khả năng Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga. Động thái này, nếu xảy ra, có thể làm thay đổi nguồn cung toàn cầu và khiến nhu cầu dầu từ các quốc gia khác tăng mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết dừng mua dầu của Nga. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tích cực cho giá dầu thô, bởi việc mất đi một khách hàng lớn có thể khiến thị trường dầu Nga rơi vào thế khó, từ đó tạo áp lực tăng giá đối với các nguồn cung khác.

Trên thị trường, giá dầu Brent giao dịch ở mức 62,23 USD/thùng, tăng 0,5%, còn dầu WTI của Mỹ nhích nhẹ 0,3% lên 58,47 USD/thùng.

Dù có sự phục hồi, cả hai hợp đồng đều chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 do lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và nguy cơ dư cung.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm dần lượng dầu nhập từ Nga. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho biết mục tiêu chính của họ vẫn là đảm bảo giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn, không đưa ra bình luận trực tiếp nào về phát biểu của Tổng thống Trump.

Tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Nhiều nhà máy lọc dầu buộc phải hoãn kế hoạch bảo dưỡng để duy trì nguồn cung trong nước và xuất khẩu. Mới đây, nhà máy Saratov bị tấn công, còn nhà máy Ufaneftekhim của Rosneft phải ngừng một phần hoạt động.

Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung dầu thô và sản phẩm từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa. Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay là 58,40 USD/thùng có thể sẽ rất khó bị phá vỡ.

Cùng lúc đó, Chính phủ Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Đây là bước đi nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên thận trọng hơn.

Giá xăng dầu hôm nay 17/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Mặt hàng

Giá điều chỉnh ngày 16/10/2025

(Đơn vị: Đồng/lít)

So với hôm trước 9/10/2025)

(Đơn vị: Đồng/lít/kg)

Xăng E5 RON 92-II

19.226 +88 Xăng RON 95-III

19.903 +174 Dầu diesel 0.05S19.038

18.423 -181 Dầu hoả

18.406 -28 Dầu mazut

14.371 -437

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết mục tiêu điều hành là giữ chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này (từ ngày 9/10 đến 15/10) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quốc tế. Tổ chức OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác trong tháng 11 nhưng ở mức thấp hơn dự kiến, trong khi nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, khiến tình hình cung ứng năng lượng thêm phức tạp. Những yếu tố này khiến giá dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm nhẹ.

Trong giai đoạn giữa hai kỳ điều hành, giá bình quân xăng dầu thế giới dao động quanh 76,29 USD/thùng đối với xăng RON 92, 79,06 USD/thùng với xăng RON 95, trong khi dầu hỏa, dầu diesel và dầu mazut đều ghi nhận mức giảm từ 0,4 - 3,7% so với kỳ trước.