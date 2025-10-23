Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2025: Tăng nhẹ hai phiên liên tiếp Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2025: Giá dầu bật tăng hai phiên liên tiếp, nhờ vào tiến triển đàm phán thương mại giữa Mỹ, Ấn Độ, cùng dấu hiệu giảm tồn kho tại Mỹ.

Giá dầu thế giới hôm nay 23/10

Thị trường giá dầu tiếp tục xu hướng tăng trong ngày thứ Tư, khi các nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ. Cả hai loại dầu chủ chốt đều tăng khoảng 2% trong phiên, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,19 USD, tương đương 1,9%, lên 62,51 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,24 USD, tương đương 2,2%, đạt mức 58,48 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng đà tăng này đến từ thông tin Ấn Độ có thể cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga, qua đó làm tăng nhu cầu đối với các nguồn cung khác.

Theo chuyên gia Soojin Kim của MUFG, giá dầu tăng lên sau khi có báo cáo cho thấy Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người cam kết sẽ giới hạn lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Báo Mint của Ấn Độ tiết lộ rằng hai quốc gia sắp ký kết thỏa thuận giúp giảm thuế nhập khẩu hàng hóa của Mỹ xuống chỉ còn 15-16% so với mức 50% trước đây. Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ mở rộng cơ hội giao thương và thúc đẩy tiêu thụ giá dầu trên thị trường quốc tế.

Ngoài tiến triển thương mại Mỹ - Ấn Độ, nhà đầu tư cũng dõi theo các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Các quan chức hai nước dự kiến gặp nhau tại Malaysia trong tuần này để tiếp tục thảo luận. Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận công bằng với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn bao trùm khi cuộc gặp giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn, làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung giá dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, các quốc gia phương Tây tiếp tục gây áp lực buộc các nước châu Á giảm mua dầu của Nga, càng khiến thị trường giá dầu thêm biến động.

Yếu tố hỗ trợ khác cho giá dầu đến từ thông tin tích cực về tồn kho năng lượng tại Mỹ. Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất đều giảm trong tuần trước.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng thông báo kế hoạch mua lại 1 triệu thùng dầu để bổ sung vào kho dự trữ chiến lược, tận dụng thời điểm giá dầu còn tương đối thấp để tăng dự trữ quốc gia.

Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23/10 cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít

- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.