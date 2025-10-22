Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giữ đà ổn định Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025: Giá dầu giữ đà ổn định giữa bối cảnh thị trường kỳ vọng tình trạng dư cung không nghiêm trọng như dự báo

Giá dầu thế giới hôm nay 22/10

Giá dầu duy trì ổn định, sau khi thị trường tạm lắng lo ngại về tình trạng dư cung và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng nhẹ 0,11%, lên mức 61,08 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 11 tăng 0,24% lên 57,66 USD/thùng trước thời điểm đáo hạn.

Sau khi giá dầu chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 trong phiên trước, thị trường đã có sự phục hồi nhẹ khi kỳ vọng rằng nguồn cung sẽ sớm được cân bằng trở lại, dù OPEC+ vẫn đang duy trì kế hoạch bổ sung thêm nguồn cung.

Một điểm đáng chú ý là cấu trúc giá dầu đang chuyển sang trạng thái “contango”, khi giá giao ngay thấp hơn giá giao sau. Đây thường là tín hiệu cho thấy nguồn cung ngắn hạn dồi dào và nhu cầu suy yếu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lo ngại về dư cung có thể đã bị phóng đại.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cấu trúc thị trường chưa chuyển mạnh tới mức tạo ra tình trạng tích trữ lớn, cho thấy giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi niềm tin rằng lượng dư cung thực tế sẽ nhỏ hơn so với dự báo trước đó.

Báo cáo sơ bộ của Reuters trước khi các cơ quan năng lượng Mỹ công bố số liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ có thể đã tăng trong tuần vừa qua, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel giảm.

Trước đó, trong tuần kết thúc ngày 10/10, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, còn lượng xăng và dầu diesel lại giảm mạnh hơn dự báo. Những biến động này cho thấy giá dầu vẫn đang được hỗ trợ phần nào bởi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thực tế, dù thị trường vẫn trong giai đoạn thận trọng với triển vọng kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia từ UBS nhận định cấu trúc “siêu contango”, dấu hiệu đặc trưng của thị trường dư cung lớn hiện chưa xuất hiện. Điều này cho thấy giá dầu vẫn chưa chịu áp lực mạnh từ thặng dư sản lượng như lo ngại trước đó.

Bên cạnh đó, các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu ổn định và sản lượng khai thác được kiểm soát hợp lý giúp giá dầu duy trì mức cân bằng tạm thời. Nếu đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu được cải thiện, giá dầu có thể phục hồi vững hơn trong các tuần tới.

Giá xăng dầu hôm nay 22/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Mặt hàng

Giá điều chỉnh ngày 16/10/2025

(Đơn vị: Đồng/lít)

So với hôm trước 9/10/2025)

(Đơn vị: Đồng/lít/kg)

Xăng E5 RON 92-II

19.226 +88 Xăng RON 95-III

19.903 +174 Dầu diesel 0.05S19.038

18.423 -181 Dầu hoả

18.406 -28 Dầu mazut

14.371 -437

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết mục tiêu điều hành là giữ chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.