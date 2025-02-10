Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 2/10/2025: Tăng nhẹ hàng loạt Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Giá xăng, dầu trong nước tăng nhẹ hàng loạt từ 15 giờ chiều nay. Dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ tiếp tục tăng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều 2/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó:

- Giá xăng E5 RON92 tăng 10 đồng/lít xuống còn 19.620 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít, còn 20.200 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng nhẹ 380 đồng/lít, về mức 19.030 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 380 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 170 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo Bộ Công Thương, biến động giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế. Trong 7 ngày qua, OPEC+ đã tăng sản lượng khai thác và dự kiến tiếp tục nới thêm trong tháng 11.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô Mỹ tăng và tình hình căng thẳng tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga.

Những yếu tố này đã đẩy giá nhiên liệu thế giới tăng so với kỳ trước: giá xăng RON 95 bình quân tăng 0,3% lên 80,7 USD/thùng, dầu diesel tăng 2,4% và dầu mazut tăng 1,75%.

Chiết khấu xăng dầu tại doanh nghiệp

Song song với việc điều chỉnh giá bán lẻ, các doanh nghiệp đầu mối trong nước công bố mức chiết khấu mới dành cho đại lý.

Tại Công ty Hoàng Trọng, chiết khấu xăng RON 95-III dao động 1.100 - 1.300 đồng/lít tùy kho, dầu diesel khoảng 1.100 - 1.350 đồng/lít.

Xăng dầu Tự Lực đưa ra mức chiết khấu 1.150 đồng/lít cho xăng RON 95 và E5, còn dầu diesel dao động từ 1.050 - 1.250 đồng/lít.

Trong khi đó, Xăng dầu MIPEC áp dụng chiết khấu 1.100 đồng/lít cho RON 95 và từ 1.000 - 1.200 đồng/lít cho dầu diesel tại khu vực miền Bắc.