Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 25/9/2025: Giảm về sát 20.000 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Giá xăng, dầu diesel đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều nay, trong khi dầu hỏa và mazut tăng nhẹ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều 25/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95-III giảm 440 đồng/lít, còn 20.160 đồng/lít.

- Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít, về mức 18.650 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 70 đồng/kg, lên 15.200 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng đã quay đầu giảm sau một tuần tăng nhẹ từ 40 đến 230 đồng/lít tùy loại. Thị trường thế giới trong kỳ điều hành từ 18 đến 24/9 chịu tác động của việc OPEC+ tăng xuất khẩu, xung đột Nga – Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, khiến giá biến động thất thường giữa các mặt hàng.

Chiết khấu xăng dầu tại doanh nghiệp

Trong ngày 25/9, chiết khấu xăng dầu của một số doanh nghiệp được điều chỉnh ở mức khá cao.

Tại Công ty Hoàng Trọng, chiết khấu xăng RON95-III dao động từ 1.300 - 1.500 đồng/lít tùy kho, còn dầu diesel khoảng 1.250 – 1.450 đồng/lít.

Doanh nghiệp Xăng dầu Tự Lực đưa ra mức chiết khấu xăng E5 và RON95-III là 1.450 đồng/lít, dầu diesel từ 1.300 – 1.400 đồng/lít.

Xăng dầu MIPEC tại khu vực miền Bắc áp dụng chiết khấu 1.350 đồng/lít cho RON95-III và từ 1.200 – 1.450 đồng/lít cho dầu diesel.

Vì sao xe phân khối lớn không ngại xăng sinh học E10

Ở Việt Nam, lộ trình sử dụng xăng sinh học đang được bàn thảo với nhiều ý kiến trái chiều. Theo dự thảo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng lưu hành trên cả nước sẽ là xăng E10. Đến năm 2031, loại nhiên liệu này sẽ chuyển sang E15.

Việc sử dụng xăng sinh học được đánh giá là có lợi khi giúp giảm khí thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, đặc biệt là chủ xe đời cũ, vì e rằng động cơ khó tương thích với loại xăng này.

Điều thú vị là các chủ sở hữu xe phân khối lớn như Triumph hay Harley-Davidn lại tỏ ra khá bình thản. Lý do là vì những dòng xe này được nhập khẩu từ châu Âu - nơi đã sử dụng xăng sinh học từ nhiều năm trước.

Một nhân viên kinh doanh xe phân khối lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin về loại xăng phù hợp thường được các hãng xe ghi rõ trên nắp ca-pô nhiên liệu. Chẳng hạn, các dòng xe Triumph đã có thể sử dụng xăng E10 từ tận năm 1999.

Vì vậy, khi sử dụng tại Việt Nam, các chủ xe hoàn toàn tự tin rằng xe của họ đã được thiết kế để tương thích với loại nhiên liệu mới này.