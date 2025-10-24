Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 24/10/2025: Bật tăng mạnh sau lệnh trừng phạt mới Giá xăng dầu hôm nay 24/10/2025: Giá dầu tăng gần 5% khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga, khiến thị trường năng lượng dậy sóng

Giá dầu thế giới hôm nay 24/10

Giá dầu thế giới tăng mạnh gần 5%, ngay sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào hai ông lớn dầu mỏ của Nga là Rosneft và Lukoil.

Căng thẳng leo thang giữa Washington và Moscow đã đẩy giá dầu Brent lên 65,58 USD/thùng, tăng 2,99 USD tương đương 4,8%. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng tăng 2,93 USD lên 61,43 USD/thùng.

Các nguồn tin thương mại cho biết, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm dừng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển từ hai doanh nghiệp trên, càng làm giá dầu tăng mạnh hơn.

Đà tăng của giá dầu tạm thời chững lại sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết OPEC sẵn sàng điều chỉnh sản lượng để bù đắp nguồn cung thiếu hụt nếu cần thiết.

Dù vậy, việc các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc và Ấn Độ phải tìm nguồn thay thế do lo ngại bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây có thể khiến giá dầu tiếp tục biến động trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, các lệnh trừng phạt này buộc các nhà nhập khẩu châu Á phải thay đổi chiến lược mua hàng, mở ra giai đoạn bất ổn mới cho thị trường giá dầu toàn cầu.

Anh và Liên minh châu Âu đã sớm nối gót Mỹ, khi Anh áp lệnh trừng phạt lên Rosneft và Lukoil, còn EU thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga. Ngay sau thông tin này, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng hơn 2 USD/thùng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Ấn Độ từng là khách hàng lớn nhất của dầu Nga có thể sẽ cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu, thậm chí dừng hoàn toàn mua dầu từ Nga.

Các nguồn tin cho biết Reliance Industries, nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đang xem xét dừng mua dầu Nga trong thời gian tới. Động thái này có thể khiến giá dầu toàn cầu chịu thêm áp lực tăng.

Một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về ảnh hưởng thực sự của các lệnh trừng phạt đối với giá dầu. Theo Rystad Energy, các biện pháp tương tự trong hơn ba năm qua chưa từng làm giảm đáng kể sản lượng hay doanh thu dầu mỏ của Nga.

Tuy nhiên, UBS dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 60–70 USD/thùng, với khả năng biến động mạnh nếu các quốc gia châu Á tiếp tục cắt giảm nhập khẩu từ Nga.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu mới từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất tại Mỹ đều giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ đang tăng trở lại có thể hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Giá xăng dầu hôm nay 24/10/2025

Cập nhật giá xăng dầu ngày 24/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ. Cụ thể, từ 15h00 chiều ngày 23/10, giá xăng dầu đồng loạt hạ so với kỳ điều hành trước.

Xăng E5 RON 92 giảm 170 đồng/lít, còn 19.050 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm mạnh nhất tới 540 đồng/lít, còn 17.880 đồng/lít. Dầu hỏa hạ 290 đồng/lít xuống 18.110 đồng/lít và dầu mazut giảm 280 đồng/kg, còn 14.090 đồng/kg.

Cơ quan điều hành cho biết kỳ này không trích lập cũng như không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Với đợt điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Tính từ đầu năm, xăng RON 95 đã có 24 lần tăng giá và 20 lần giảm; trong khi dầu diesel ghi nhận 21 lần tăng, 21 lần giảm và một lần giữ nguyên.