‘Giải mã’ cách bơm nước tưới không cần điện của nông dân Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sau khi hội quân, cầu thủ Việt kiều gốc Đô Lương, Nghệ An - Andrej Nguyễn An Khánh đã có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam.

Công an xác định, Phạm Văn Phương - chủ cửa hàng quạt Khánh Phương và Lê Văn Hưng - nhân viên cửa hàng là 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chiều 6/6.

(Baonghean.vn) - Chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 của Sông Lam Nghệ An không đơn thuần chỉ là câu chuyện “thay tướng đổi vận” liên quan đến huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 06 vụ, 06 đối tượng về hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười.

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.