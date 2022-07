Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 7 sẽ dành thời gian một buổi để nghe các báo cáo, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, công tác thi đua khen thưởng; 1 buổi thảo luận tổ; 1 buổi thảo luận tại hội trường và 1 buổi thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn; 1 buổi xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đặc biệt, vào chiều 13/7, Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên 2 nội dung. Theo đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và công tác an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và cơ bản thống nhất với công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7; đồng thời các ý kiến cũng thảo luận một số nội dung liên quan, trong đó có bổ sung vào danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư thêm 9 dự án đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đặt ra.

Theo đó, dự kiến ban đầu tổng số dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp là 35 nghị quyết, trong đó Thường trực HĐND tỉnh trình 7 dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh trình 28 dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 34 dự thảo nghị quyết, trong đó một nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư (gồm 2 dự án đã được thẩm tra và 9 dự án bổ sung), kèm theo phụ lục 11 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh, ngoài các báo cáo, tại Kỳ họp thứ 7 sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết; trong đó thống nhất bổ sung thêm một dự án thu hồi đất vào dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời bổ sung thêm nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023.

Liên quan đến 11 dự án đầu tư công sẽ ban hành một nghị quyết riêng, trong đó có bổ sung điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 9 dự án nhưng chưa tiến hành thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra.

Qua đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần căn cứ vào những nội dung đã được thống nhất trên để hoàn thành công tác chuẩn bị những nội dung chưa hoàn thành.

Để tổ chức Kỳ họp thứ 7 đảm bảo khoa học, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng yêu cầu đảm bảo các điều kiện để tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy. Các đại biểu sẽ biểu quyết, đăng ký phát biểu, đăng ký chất vấn lần đầu thông qua phần mềm họp HĐND tỉnh; đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh chuẩn bị mã QR code để khách mời khai thác tài liệu.

Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, nét mới là trước khi thực hiện chất vấn đối với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, HĐND tỉnh sẽ nghe kết quả thực hiện kết luận 2 nội dung chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Để phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian hỏi và trả lời, cùng một nội dung không hỏi nhiều lần; đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần chu đáo cho kỳ họp; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị sau Kỳ họp thứ 7, Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh chủ động chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua để Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành đúng theo đúng thời gian quy định.

Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747. Báo Nghệ An sẽ đăng tải các nội dung của kỳ họp trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn), các nền tảng số: kênh YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An, Tik tok Báo Nghệ An...