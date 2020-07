Giáng My lại gây 'sốt' bởi sắc vóc hút hồn ở tuổi U50

Hoa hậu Giáng My mới đây tung loạt ảnh đồ bơi quyến rũ đẹp nao lòng dậy sóng cộng đồng mạng. Cho đến thời điểm hiện tại, độ hot của bộ ảnh đồ bơi gợi cảm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thu hút gần 3000 lượt yêu thích với hàng trăm bình luận ngây ngất trước sắc vóc trẻ trung của Giáng My.

Dù đã ở tuổi 49 nhưng hoa hậu Giáng My vẫn giữ được vóc dáng cân đối, nuột nà đáng ngưỡng mộ. Trong bộ ảnh, Giáng My thả dáng khoe đôi chân dài miên man cùng vòng 1 nóng bỏng. Từng chia sẻ bí quyết "đẹp không tuổi" trên truyền thông, Giáng My cho biết "Tôi ăn tất cả những gì mình thích và không quá khắt khe trong các loạt áo nịt khó thở. Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là: Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ