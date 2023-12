Giữ thế chủ động, dự báo chính xác và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Sáng 26/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính uỷ Quân khu 4; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban Đảng, các sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH ĐỊA BÀN, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phức tạp, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền và Nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân ngày càng hiệu quả, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương, đơn vị tăng cường sinh hoạt đối thoại dân chủ ở cơ sở có chất lượng, qua đó giúp cấp ủy chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo điều hành, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, với 3.377 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, Công an.

Không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng sát với yêu cầu nhiệm vụ. Nắm chắc tình hình, chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ”, thường xuyên bổ sung lực lượng, phương tiện, điều kiện đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo công tác quốc phòng - an ninh năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, tăng cường đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm hiệu quả và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội 7,1% so với năm 2022.

Duy trì thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng Đề án số 06 của Chính phủ. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đặc biệt, mở nhiều đợt cao điểm, triển khai nhiều chuyên đề trọng tâm, xuyên suốt, nhất là chuyên đề kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thường xuyên phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; các hành vi vi phạm hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới.

GIỮ THẾ CHỦ ĐỘNG, GIẢI QUYẾT TỐT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH, PHỨC TẠP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính uỷ Quân khu 4 nhấn mạnh, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân vững chắc. Từ đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Trong năm 2024, Phó Chính uỷ Quân khu 4 Đoàn Xuân Bường đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục quan tâm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác quốc phòng - an ninh; bảo đảm quốc phòng an - ninh, xây dựng tốt thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân vững chắc các nhiệm vụ; thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ.

Chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; không bị động, không tạo thành điểm nóng. Duy trì nghiêm chế độ, nề nếp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, chuẩn bị tốt lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chính uỷ Quân khu 4 đề nghị tỉnh Nghệ An quan tâm huấn luyện, diễn tập tại các cấp đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, thiết thực, an toàn; thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thực hiện tốt công tác tuyển quân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đối tượng phản động, chống phá. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 gặp nhiều khó khăn, phức tạp, diễn biến khó lường, song tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí nhấn mạnh: "Đạt được kết quả này có đóng góp rất quan trọng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo ra được sự ổn định để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều năm qua, Nghệ An được đánh giá là địa bàn ổn định, bình yên".

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh năm 2024 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là hết sức quan trọng.

Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp, ngành, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh nhà cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Quân khu 4, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh trong năm 2024.

"Trong bất cứ tình huống nào phải giữ thế chủ động, nắm và dự báo chính xác tình hình; đề ra các chủ trương, giải pháp, thực hiện hiệu quả, toàn diện, sát thực tiễn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tạo đột biến trên địa bàn, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt triển khai tốt các nội dung, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo quốc phòng -an ninh và phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phát sinh, vướng mắc còn tồn đọng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, tôn giáo, tài nguyên môi trường, khoáng sản, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông; chủ động tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai; đặc biệt không tạo ra sơ hở, sai sót để phần tử xấu lợi dụng kích động, chống phá; tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh biên giới, an ninh nông thôn; tập trung các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là trong dịp năm mới, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác, ổn định; tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện; tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại 6 huyện và diễn tập khu vực phòng thủ dân sự, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 11 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công, quy tập mộ liệt sỹ. Trong năm 2024 triển khai tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024; các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2023.