Thời sự Góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV Chiều 19/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Bằng

Hội thảo tổ chức góp ý vào 10 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Cả 10 dự án luật đều dựa trên tinh thần thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc thừa nhận tham gia.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Việc xây dựng các dự án luật đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013; nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phù hợp yêu cầu cải cách tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần xây dựng, khách quan, toàn diện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và bằng tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, thống nhất để bổ sung những cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc vào các dự thảo Luật.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu, góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu cũng ghi nhận nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, với khối lượng dự án luật rất lớn, chưa có tiền lệ: Cùng một thời điểm trình Quốc hội 10 dự án luật với yêu cầu tiến độ rất cấp bách.

Các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được quan tâm, xây dựng, đầu tư công phu, kỹ lưỡng, được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu, chỉnh lý của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu, góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, Việt Nam tham gia rất nhiều hiệp định song phương, đa phương, ký kết nhiều công ước, điều ước quốc tế.

Việc ban hành 2 dự án Luật Dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù chính là cơ sở pháp lý kịp thời để luật hóa toàn diện các văn bản liên quan đến hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, khắc phục các bất cập, hạn chế của quy định hiện hành.

Đại diện đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phát biểu, góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với địa bàn Nghệ An, với đường biên giới Việt - Lào dài hơn 468,281km, có vị trí địa lý trung chuyển quan trọng, tình hình tội phạm còn nhiều yếu tố phức tạp và mang tính xuyên biên giới, xuyên quốc gia.

Tình hình đối tượng phạm tội mang quốc tịch nước ngoài trên địa bàn cũng như tình hình công dân Nghệ An vi phạm pháp luật ở nước ngoài còn tiềm ẩn phức tạp.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận, bế mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Do đó, các dự án luật này được thông qua sẽ góp phần quan trọng tăng cường công tác hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nghệ An trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm tốt hơn quyền con người của người đang chấp hành án phạt tù. Qua đó góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của tỉnh nhà.