Công nghệ

Hà Nội: Tra cứu điểm ngập úng ngay trên điện thoại để di chuyển an toàn

Quốc Duẩn 01/10/2025 09:58

Người dân Hà Nội có thể dễ dàng theo dõi điểm ngập úng trực tiếp trên điện thoại nhờ các ứng dụng bản đồ số, giúp chủ động chọn lộ trình an toàn.

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn liên tục trong ngày 30/9 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước, giao thông tắc nghẽn. Trong bối cảnh mưa to còn tiếp diễn, việc cập nhật tình hình các điểm ngập úng trên điện thoại trở thành một công cụ hữu ích, giúp người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn tuyến đường.

Ứng dụng iHanoi: Bản đồ điểm ngập úng ngay trong tay

iHanoi là ứng dụng di động do chính quyền Hà Nội phát triển từ năm 2024. Không chỉ cung cấp dịch vụ công, thông tin giao thông và y tế, ứng dụng còn tích hợp tính năng “Bản đồ ngập úng” để người dân nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế.

Các bước thực hiện:

Mở ứng dụng iHanoi (đăng nhập/đăng ký nếu chưa có tài khoản).

Cách tra cứu điểm ngập úng tại Hà Nội ngay trên điện thoại- Ảnh 1.

Chọn mục Giao thông → Bản đồ ngập úng.

Cách tra cứu điểm ngập úng tại Hà Nội ngay trên điện thoại- Ảnh 2.

Bản đồ hiện ra, có thể phóng to/thu nhỏ để xem các tuyến đường cụ thể.

HSDC Maps: Theo dõi điểm ngập úng bằng hình ảnh thực tế

Ngoài iHanoi, người dân còn có thể sử dụng HSDC Maps, ứng dụng do Công ty Thoát nước Hà Nội phát triển. HSDC Maps liên tục cập nhật tình hình mưa lớn và ngập lụt, đặc biệt hiển thị trực quan bằng bản đồ và hình ảnh thực tế.

Sau khi cài đặt ứng dụng và cấp quyền định vị, người dùng vào mục Hiện trạng để xem danh sách các điểm ngập úng. Ứng dụng không chỉ cho biết vị trí mà còn kèm theo lượng mưa đo được và ảnh minh họa, giúp người dân có cái nhìn trực tiếp và chính xác hơn trước khi di chuyển.

Các bước thực hiện:

Tải ứng dụng HSDC Maps từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS).

Mở ứng dụng và cấp quyền định vị.

Cách tra cứu điểm ngập úng tại Hà Nội ngay trên điện thoại- Ảnh 3.

Vào tab Hiện trạng để xem các điểm ngập úng được cập nhật theo thời gian thực.

Cách tra cứu điểm ngập úng tại Hà Nội ngay trên điện thoại- Ảnh 4.

Nhấn chọn từng điểm để xem lượng mưa và hình ảnh kèm theo.

Trong bối cảnh mưa bão còn phức tạp, việc sử dụng công nghệ để tra cứu điểm ngập úng sẽ giúp người dân Thủ đô tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ mắc kẹt trên đường và bảo đảm an toàn cho chính mình. Hai ứng dụng iHanoi và HSDC Maps đang trở thành công cụ đắc lực, đặc biệt trong những ngày Hà Nội đối diện với lượng mưa lớn bất thường.

      Công nghệ
      Hà Nội: Tra cứu điểm ngập úng ngay trên điện thoại để di chuyển an toàn

