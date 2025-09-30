Thể thao Bom tấn trên băng ghế chỉ đạo của Câu lạc bộ Hà Nội là ai? Những ngày qua, người hâm mộ Việt Nam không khỏi tò mò về danh tính huấn luyện viên mới của đội bóng Thủ đô. Đó là 1 cựu danh thủ từng dành Champions League và cũng có thành tích khá tốt trên con đường huấn luyện viên.

Câu lạc bộ Hà Nội đang trải qua một trong những khởi đầu khó khăn nhất trong nhiều mùa giải gần đây. Với thành tích nghèo nàn – 3 thất bại và 1 trận hòa sau 4 trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới, đội bóng Thủ đô không chỉ tụt lại trong cuộc đua vô địch mà còn sớm nói lời chia tay Cúp Quốc gia. Hệ quả tất yếu là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Makoto Teguramori đã không thể giữ vững.

Sau khi chia tay chiến lược gia người Nhật Bản, Ban lãnh đạo đội bóng đã nhanh chóng bổ nhiệm tạm quyền ông Yusuke Adachi, đồng thời ráo riết tìm kiếm một người kế nhiệm đủ sức vực dậy Hà Nội FC. Tiêu chí được đưa ra là rất rõ ràng: phải là một huấn luyện viên ngoại quốc, từng có thành tích ấn tượng trong quá khứ và đặc biệt phải ở tuổi đời dưới 50 – một sự kết hợp giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và sức trẻ để phù hợp với định hướng phát triển hiện đại, tấn công của câu lạc bộ.

Harry Kewell khi còn là cầu thủ từng thi đấu rất thành công trong màu áo Liverpool. Ảnh: Getty Images

Và cái tên đang được giới thạo tin nhắc đến nhiều nhất những ngày gần đây là Harry Kewell – cựu danh thủ huyền thoại của bóng đá Australia. Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng gây tiếng vang lớn nhất trong lịch sử V.League.

Harry Kewell từng là biểu tượng của bóng đá Australia những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Anh được biết đến với lối chơi hào hoa, tốc độ và kỹ thuật khéo léo, từng chinh chiến tại các câu lạc bộ lớn như Leeds United, Galatasaray và đặc biệt là Liverpool.

Đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Kewell chính là quãng thời gian khoác áo "Lữ đoàn đỏ" thành phố Cảng. Năm 2005, anh góp mặt trong đội hình Liverpool làm nên "Đêm Istanbul huyền thoại", lội ngược dòng khó tin trước AC Milan để giành chức vô địch UEFA Champions League. Bên cạnh đó, anh còn giành thêm một FA Cup cùng đội chủ sân Anfield.

Nhờ phong độ xuất sắc ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển Quốc gia, Harry Kewell từng lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng – một vinh dự mà rất ít cầu thủ châu Á từng chạm đến. Không quá khi nói rằng, anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Australia từng sản sinh.

Nếu như sự nghiệp cầu thủ của Harry Kewell là một bản lý lịch vàng thì sự nghiệp huấn luyện của anh đang dần hình thành bản sắc riêng. Sau những năm tháng thử sức tại châu Âu, Harry Kewell đang dần tạo dựng tên tuổi tại châu Á. Gần đây nhất, anh để lại dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt Yokohama F. Marinos – một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Nhật Bản – tiến tới trận chung kết AFC Champions League 2024.

Dù thất bại 3-6 sau hai lượt trận trước Al-Ain (UAE), hành trình mà Harry Kewell cùng Yokohama F. Marinos tạo nên vẫn là đáng khích lệ. Quan trọng hơn, triết lý tấn công của ông đã thuyết phục được giới chuyên môn và người hâm mộ. Sau 33 trận cầm quân tại đội bóng Nhật Bản, Yokohama F. Marinos ghi tới 68 bàn – một con số cho thấy sự bùng nổ và hiệu quả rõ rệt trong cách tiếp cận trận đấu.

Đây chính là phong cách mà Ban lãnh đạo Câu lạc bộ Hà Nội đang khao khát: thứ bóng đá kiểm soát, tấn công đẹp mắt – đúng với bản sắc mà đội bóng Thủ đô đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo một số nguồn tin, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, Harry Kewell sẽ có mặt trên khán đài để quan sát lối chơi đội tại vòng 6 V.League sắp tới. Thử thách đầu tiên mà vị huấn luyện viên này phải đối mặt sẽ là màn tiếp đón Ninh Bình FC trên sân nhà. Đội bóng Cố đô đang có phong độ ấn tượng với chuỗi bất bại (4 thắng, 1 hòa), và rõ ràng đây là “thuốc thử liều cao” cho tân huấn luyện viên tương lai của Câu lạc bộ Hà Nội.

Nếu thương vụ được xác nhận, Harry Kewell sẽ trở thành một trong những huấn luyện viên danh tiếng nhất từng làm việc tại Việt Nam. Sự xuất hiện của ông không chỉ mang đến làn gió mới cho Câu lạc bộ Hà Nội mà còn giúp hình ảnh V.League được nâng tầm trên bình diện quốc tế.

Harry Kewell sẽ là tân huấn luyện viên của Câu lạc bộ Hà Nội? Ảnh: skysports

Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng, Harry Kewell chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Đội bóng Thủ đô hiện đang gặp vấn đề về tâm lý lẫn lối chơi, nhiều trụ cột sa sút phong độ, trong khi áp lực thành tích là điều luôn hiện hữu tại đội bóng giàu tham vọng bậc nhất Việt Nam. Ngoài ra, việc thích nghi với môi trường bóng đá Đông Nam Á – nơi có lịch thi đấu dày đặc, thời tiết khắc nghiệt và những chuyến làm khách vất vả – cũng là thử thách không nhỏ với bất kỳ huấn luyện viên ngoại nào.

Dẫu vậy, với bản lĩnh từng được hun đúc từ sân khấu Champions League lẫn kinh nghiệm cầm quân tại châu Á, Harry Kewell hoàn toàn có thể tạo nên điều kỳ diệu tại Hàng Đẫy. Và biết đâu, “phép màu Istanbul” năm nào sẽ được tái hiện dưới một hình hài khác – trên đất Việt.