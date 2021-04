Hai con nghiện ở Quảng Nam góp tiền ra Nghệ An mua 'hàng trắng'

(Baonghean.vn) - Nghiện ma túy, Cảnh và Mười đã góp tiền để cùng ra Nghệ An mua ma túy và bị công an Nghệ An bắt giữ.