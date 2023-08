Hàng loạt bệnh viện ở Nghệ An có các chỉ số dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức bình quân chung toàn quốc

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Thực hiện Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Nghệ An: Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 2.739.124 lượt người khám chữa bệnh, tăng 536.652 lượt, tương ứng tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số tiền các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán là 2.210,65 tỷ đồng, tăng 289,139 tỷ đồng tương ứng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Nghệ An từ chối thanh toán chi phí các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định trong qúy 1/2023, với số tiền là 19,5 tỷ đồng.

Một số cơ sở y tế chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đối chiếu thẻ BHYT dẫn đến tình trạng 1 người mổ pha co 1 mắt 3 lần trong 1 năm. Ảnh: Lạc Việt

Một số thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh nhận thức chưa cao trong trách nhiệm quản lý và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh, vẫn còn tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc vật tư y tế chưa hợp lý; chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú rộng rãi, chưa đúng quy định (hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh chưa xây dựng tiêu chí vào điều trị nội trú theo quy định tại Chỉ thị số 25/CT-BYT), dẫn đến các chỉ số khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn chỉ số bình quân chung toàn quốc làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh, cụ thể:

Số lượt khám chữa bệnh tăng 25% (tăng 541.862 lượt) so với cùng kỳ năm 2022. Số lượt trái tuyến nội trú tuyến tỉnh tăng 23,34% (14.046 lượt). Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ gia tăng lượt khám chữa bệnh cao: Bệnh viện Đa khoa An Phát, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh…

Số chi khám chữa bệnh tăng 15% (tăng 289 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Số chi trái tuyến nội trú tuyến tỉnh tăng 6,7% (23,39 tỷ đồng). Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ gia tăng số chi khám chữa bệnh cao: Bệnh viện Đa khoa An Phát, Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh…

Ngày điều trị bình quân là 7,12 ngày, cao hơn toàn quốc 0,66 ngày (toàn quốc 6,46 ngày). Một số cơ sở khám chữa bệnh có ngày điều trị bình quân cao hơn bình quân toàn quốc: Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành …

Tỷ lệ vào điều trị nội trú là 14%, cao gấp 1,4 lần toàn quốc (toàn quốc 9,9%). Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ gia tăng tỷ lệ vào điều trị nội trú cao: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu …

Nhiều bệnh viện kê thêm giường điều trị, trong khi nhân lực và cơ sở vật chất không tăng, làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, quyền lợi của bệnh nhân. Ảnh: Lạc Việt

Chi phí Bình quân chung là 887.352 đồng/lượt, cao gấp 1,13 lần toàn quốc (Toàn quốc 788.442 đồng/lượt). Các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí bình quân cao hơn bình quân toàn quốc: Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh…

Chi thuốc biệt dược gốc tăng 22,9% (tăng 20,88 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ thuốc biệt dược gốc cao: Bệnh viện Đa khoa Đông Âu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Quốc Tế, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An…

Chi thuốc bổ trợ chiếm 2,8% chi thuốc, tăng 19,4% (tăng 2,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ thuốc bổ trợ cao: Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Bệnh viện Đa khoa An Phát, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An…

Chi thuốc khoáng chất và vitamin tăng 30,5% (1,16 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ thuốc khoáng chất và vitamin cao: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Bệnh viện Quốc Tế, Bệnh viện TTH Vinh, Bệnh viện Đa khoa Minh An…

Chi tiền giường nội trú tăng 18,6% (tăng 75,48 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi tiền giường cao: Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông …

Chi dịch vụ kỹ thuật chiếm 45,3% tổng chi khám chữa bệnh, tăng 17,3% (tăng 162,66 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi dịch vụ kỹ thuật cao: Bệnh viện Đa khoa An Phát, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh…

Chi xét nghiệm tăng 12,4% (tăng 35,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi phí xét nghiệm cao: Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Phòng khám Đa khoa Anh Thái , Phòng khám Đa khoa Tân Hà, Bệnh viện Đa khoa Đông Âu …

Chi chẩn đoán hình ảnh tăng 16,8% (tăng 31,78 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Một số cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi phí chẩn đoán hình ảnh cao: Phòng khám Đa khoa Anh Thái, Phòng khám Đa khoa Tân Hà, Phòng khám Đa khoa Cường Phát, Phòng khám Đa khoa Đông Hiếu, Phòng khám Đa khoa An Phước, Phòng khám Đa khoa Tân Thanh ….