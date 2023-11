Hào hứng hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 27/11, tại thị xã Cửa Lò, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương - Sở Công Thương phối hợp với Điện lực Nghệ An, Trường THPT Cửa Lò tổ chức Hội thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường học.

Toàn cảnh hội thi tại Trường THPT Cửa Lò sáng 27/11. Ảnh: Quang An

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình Quốc gia của tỉnh Nghệ An về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hội thi là hình thức truyền đạt đến đông đảo học sinh một số giải pháp cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, các tiểu phẩm có tính trực quan, sinh động do chính các em dàn dựng và trình bày.

Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Ảnh: Quang An

Các tiểu phẩm tuyên truyền sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Quang An

Đây cũng là cơ hội để các em học sinh Trường THPT Cửa Lò thể hiện các kỹ năng giao tiếp, năng khiếu văn nghệ, kỹ năng hùng biện thông qua các phần thi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững.

Hội thi gồm 3 đội thi: Bay đi xa, Chắp cánh ước mơ và Sứ giả xanh đại diện cho 3 khối của nhà trường. Các đội tranh tài ở 3 phần thi bao gồm: Chào hỏi, Thi trắc nghiệm và Thi năng khiếu. Kết thúc hội thi, đội Chắp cánh ước mơ đại diện cho khối 12 đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc.

Không khí hào hứng tại hội thi. Ảnh: Quang An

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương cho biết, những năm qua, ngành Năng lượng nói chung và ngành Điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Tuy vậy, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp...; trong khi đó, các nguồn năng lượng như: than, xăng, dầu, khí tự nhiên... dần cạn kiệt.

Đội Chắp cánh ước mơ giành giải Nhất chung cuộc. Ảnh: Quang An

Việc tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho các em học sinh là sự đầu tư lâu dài, những kiến thức về tiết kiệm năng lượng ngày hôm nay sẽ góp phần hình thành nhận thức cho các em về mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nói chung trong tương lai

Công ty Điện lực Nghệ An tặng 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Quang An

Hội thi đã mang lại hiệu quả truyền thông lớn về tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Quang An