HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất thông qua Nghị quyết “Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026” .

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII;...

Từ thực tiễn, mức thu học phí đang áp dụng thực hiện đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn không còn phù hợp, mức thu học phí giữa các cấp học có sự khác biệt quá lớn, chưa bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, chưa phát huy đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước và tăng kinh phí chi hoạt động tối thiểu cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Vì vậy, việc ban hành mức thu học phí mới để thay thế mức thu hiện hành tại Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2019, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với vùng thành thị gồm các phường, xã thuộc thành phố Vinh; các phường, xã thuộc các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai (không bao gồm các phường, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thị trấn các huyện đồng bằng), mức thu học phí của 3 cấp: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022-2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 315.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 330.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 345.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng nông thôn, các xã thuộc huyện đồng bằng (trừ xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 100.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 105.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 110.000 đồng/học sinh; năm học 2025-2026 là 115.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 200.000 - 210.000 - 220.000- 230.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (các phường, xã thuộc huyện, thị xã thuộc vùng đồng bằng dân tộc và miền núi; các xã thị trấn thuộc huyện miền núi và các xã, thị trấn thuộc huyện vùng cao), mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 50.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 52.000 đồng/học sinh; năm học 2024-2025 là 54.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 56.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 100.000 - 105.000 - 110.000 - 115.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Mức thu học phí học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Cụ thể, đối với vùng thành thị, một học sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 - 2026), tương ứng 310.000 - 315.000 - 330.000 - 345.000 đồng/tháng; vùng nông thôn là: 100.000 -105.000 - 110.000 - 115.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000 - 52.000 - 54.000 - 56.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 bằng 80% mức hỗ trợ học phí học trực tiếp.

Nghị quyết này quy định đối với mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.