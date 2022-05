Hình ảnh hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị can là Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1971; nơi đăng ký NKTT: Khối 14, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.