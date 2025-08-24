Thể thao HLV Chu Đình Nghiêm quá giỏi; Ronaldo kiếm bộn tiền khi Al Nassr bị bán HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp Hải Phòng thắng đậm ở loạt đấu thứ hai của V.League; Ngoài mức lương khổng lồ, CR7 còn có thể bỏ túi thêm hàng triệu bảng nếu Al Nassr đổi chủ. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua...

V.League 2025-2026: Sông Lam Nghệ An ngược dòng đánh bại đương kim vô địch Nam Định

Tối 23/8, trên sân vận động Vinh, Câu lạc bộ (CLB) Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn đầy quả cảm để giành chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định tại vòng 2 V-League 2025-2026.

Olaha dứt điểm trong vòng 5m50 tung lưới Nam Định, tuy nhiên trọng tài Trần Ngọc Ánh lại không công nhận bàn thắng. Ảnh: Chung Lê

Ở những trận đấu cùng ngày, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng, Ninh Bình thắng đậm 4-0 trước Đông Á Thanh Hoá, Hải Phòng FC thắng 3-1 trước PVF CAND, Hà Nội FC hòa 0-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Chu Đình Nghiêm quá giỏi

Trở lại sân nhà sau trận thua Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp Hải Phòng thắng đậm ở loạt đấu thứ hai của V.League.

Sau thất bại trước CLB Nam Định ở ngày khai màn, nhiều người lo lắng cho hành trình của Hải Phòng tại V.League 2025/2026. Thế nhưng, trên sân nhà Lạch Tray, đội bóng đất Cảng đã chứng minh một lần nữa, với HLV Chu Đình Nghiêm, họ chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại.

HLV Chu Đình Nghiêm.

Trước CLB PVF-CAND – đội vừa thắng SLNA ở trận mở màn, Hải Phòng nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng không tránh khỏi khó khăn. Phút 28, Eyenga bất ngờ đưa đội khách vươn lên dẫn trước, tạo sức ép nặng nề cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Trận đấu tưởng như trôi đi trong bế tắc, thì bước ngoặt đã xuất hiện ở hiệp hai.

Chiến thắng 3-1 CLB PVF-CAND không chỉ mang lại 3 điểm đầu tiên cho Hải Phòng, mà còn cho thấy tài thao lược của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông không chỉ giỏi trong việc điều chỉnh chiến thuật khi gặp bất lợi, mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng cho học trò.

Ở V.League, CLB Hải Phòng có thể không sở hữu dàn sao quá nổi bật, nhưng họ luôn là đội bóng khó lường. Và dấu ấn lớn nhất thuộc về người thuyền trưởng đầy kinh nghiệm.

Ronaldo kiếm bộn tiền khi Al Nassr bị bán

Cristiano Ronaldo sẽ hưởng lợi lớn về tài chính khi Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia bán lại cổ phần Al Nassr và 3 CLB hàng đầu khác ở Saudi Pro League.

CR7 có thể bỏ túi thêm hàng triệu bảng nếu Al Nassr đổi chủ.

Hiện tại, PIF giữ 75% cổ phần của 4 đội bóng lớn nhất giải gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli, trong khi 25% còn lại thuộc Bộ Thể thao nước này. Nếu thương vụ bán cổ phần thành công, Ronaldo sẽ trực tiếp được hưởng lợi do nắm 15% cổ phần Al Nassr theo hợp đồng gia hạn hồi tháng 6.

Siêu sao 40 tuổi ký vào bản hợp đồng được cho là giá trị nhất lịch sử bóng đá, mang về ít nhất 492 triệu bảng trong vòng 24 tháng, kèm theo quyền sở hữu CLB. Điều này đồng nghĩa, ngoài mức lương khổng lồ, CR7 còn có thể bỏ túi thêm hàng triệu bảng nếu Al Nassr đổi chủ.

Cầu thủ 15 tuổi đi vào lịch sử Premier League

Rạng sáng 24/8, Max Dowman ra mắt trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Phút 64, Arsenal đã dẫn 4-0 nên HLV Mikel Arteta mạnh dạn rút Noni Madueke ra nghỉ để nhường chỗ cho Max Dowman. Theo Opta, ngay khi đặt chân lên thảm cỏ Emirates, Dowman (15 tuổi, 235 ngày) đã đi vào lịch sử với tư cách là 1 trong 3 cầu thủ chưa tròn 16 tuổi được thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, bên cạnh Ethan Nwaneri (15 tuổi, 181 ngày) và Jeremy Monga (15 tuổi, 271 ngày).

Cầu thủ trẻ người Anh được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Bắc London trong tương lai gần.

Trong ngày được trao cơ hội, Dowman không làm người hâm mộ thất vọng. Cầu thủ sinh năm 2009 thi đấu đầy năng nổ bên cánh phải, gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Leeds bằng khả năng đi bóng và bứt tốc đầy ấn tượng. Một trong những pha đột phá của Dowman mang về quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ 90+4.

Dowman từng ghi dấu ấn mạnh trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal. Với tiềm năng to lớn, cầu thủ trẻ người Anh được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Bắc London trong tương lai gần. Thậm chí, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ nhiều đội bóng lớn tại La Liga, trong đó có cả Real Madrid đã để mắt và sẵn sàng chiêu mộ sao mai 15 tuổi.