Hồ Vực Mấu và 2 nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ

Nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An xả lũ do mưa to, nước sông lên cao. Ảnh tư liệu

Ảnh hưởng của rãnh Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 29/10 đến ngày 31/10 trên địa bàn Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, riêng phía Nam Nghệ An trên 500mm/đợt.

Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa Thủy điện Nậm Mô được an toàn theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An đã có Thông báo số 52/TB-EDCNA ngày 29/10/2020 về việc xả nước hồ chứa Thủy điện Nậm Mô.

Nhà máy thủy điện Nậm Mô thông báo xả lũ. Nhà máy xả lũ vào 19 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2020. Lưu lượng xả từ 140 m33/s đến 400m33/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn, cổng xả cát và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).



Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Cùng ngày, Công ty CP Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn đã có Thông báo số 28/TB-MNNN về việc xả nước hồ chứa Thủy điện bản Ang. Thời gian dự kiến xả nước lúc 20h30 ngày 29/10/2020. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200 m3/s đến 500 m3/s, bao gồm cả qua các tổ máy phát điện và qua các cửa van đập tràn. Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn: Đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m3/s.