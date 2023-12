Hoàn cảnh đáng thương của góa phụ bị bệnh u não

Theo chị Thảo, cách đây 3 năm, những cơn đau đầu chưa rõ nguyên nhân bắt đầu hành hạ chị. Do điều kiện gia đình khó khăn, chị không đi khám mà chỉ mua thuốc về uống.

Bước sang năm 2023, những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên và ngày càng nặng hơn, khiến chị nhiều lần bị ngất giữa ruộng.

5 tháng trước, chị thấy đau đầu dữ dội. Trong 1 lần đi khám ở bệnh viện, chị bàng hoàng khi bác sĩ thông báo chị có 1 khối u lớn trong não, cần phải phẫu thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cách đây 7 năm, chồng chị phát hiện bị bệnh ung thư, chữa trị được một thời gian thì qua đời, bỏ lại cho chị 2 người con nhỏ. Chị đã vượt lên nghịch cảnh, vừa làm mẹ, vừa làm bố. Ngoài làm ruộng, nuôi bò, lợn, gà, chị còn đi chặt keo, bóc vỏ keo, hái chè, cuốc cỏ thuê… kiếm thêm thu nhập.

Nay con gái đầu đang học đại học, con trai thứ 2 đang học lớp 10 thì chị lại đổ bệnh. Căn bệnh u não của chị một lần nữa đã khiến gia đình chị lao đao. Chị vừa lo cho con ăn học, vừa phải vay mượn tiền để đi viện chữa bệnh cho mình. Nhờ sự giúp đỡ của anh em, người thân… chị đã được phẫu thuật lấy khối u trên não tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) vào trung tuần tháng 7/2023.

Chị Thảo điều trị bệnh u não tại Bệnh viện K Tân Triều. Ảnh: Huy Thư

Những tưởng ca mổ thành công, sức khỏe sẽ bình phục trở lại, nào ngờ trong lần tái khám gần đây, bác sĩ cho biết khối u trong não của chị vẫn còn, cần phải phẫu thuật tiếp để cắt bỏ.

Trong lần phẫu thuật trước, gia đình chị đã phải vay mượn khắp nơi được gần 100 triệu đồng, chưa biết lấy đâu để trả. Bây giờ phẫu thuật tiếp, mẹ con chị không biết vay mượn ở đâu. Người mẹ nghèo nói trong nước mắt: "Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại thần kinh của 1 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cho biết, chi phí mổ não lần này hết khoảng 180-200 triệu đồng. Nhiều lúc tôi định buông xuôi cho xong, vì nhà mình nghèo quá, các con còn đang đi học, nếu tiếp tục đi bệnh viện chữa trị sẽ làm khổ con.

Chị Thảo chưa thể phẫu thuật não lần 2 vì điều kiện gia đình khó khăn. Ảnh: Huy Thư

Hiểu gia cảnh nhà mình, hai người con của chị chăm ngoan. Con gái đầu Trần Thị Linh đang học năm 4, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Mỗi lần về hè, về Tết, Linh đều tranh thủ tìm việc làm thêm. Tết năm ngoái, trời mưa gió rét, đêm nào Linh cũng chạy xe máy từ nhà (xã Thanh An) xuống chợ đầu mối TP Vinh để lấy lá dong về bán. Linh nói: “Đêm hôm đi lấy hàng như vậy khá nguy hiểm, mỗi lần dắt xe ra khỏi nhà là mẹ lại lo, nhưng em cũng không có cách nào khác”.

Con trai út Nguyễn Hữu Công đang học lớp 10, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Từ ngày mẹ đổ bệnh, phải vay mượn tiền để chạy chữa, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, Công đã có ý định nghỉ học, nhưng được mẹ và chị động viên nên em vẫn tiếp tục đến lớp.

Người mẹ nghèo thất thần bên hồ sơ bệnh án. Ảnh: Huy Thư

Qua điện thoại, Linh chia sẻ: Từ hồi bố mất, được nghỉ hè là em lại đi làm thêm, kiếm tiền phụ mẹ. Lên đại học em cũng làm đủ việc: Thu ngân, chạy bàn, dạy thêm cho các bé. Nền kiến thức tương đối tốt, môn gì em cũng kèm và dạy được nên cũng được nhiều phụ huynh tin tưởng. Ngoài ra em luôn phấn đấu trong học tập và giành được học bổng. Em từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi trẻ học bổng SCRANTON 2022, học bổng khuyến khích học tập của các doanh nghiệp…

“Bố mất, mẹ bị trọng bệnh, em không nghĩ có ngày mình phải rơi hoàn cảnh éo le như vậy. Giờ em chỉ mong mỏi những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ, tiếp sức để có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, mong mẹ sớm khoẻ lại để được nhìn thấy con cái của mẹ trưởng thành, sống những tháng ngày còn lại yên bình bên các con vì mẹ đã vất vả nhiều rồi” – Linh nói.

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của gia đình chị Thảo. Ảnh: Huy Thư

Nhắc đến hoàn cảnh mẹ con chị Thảo, bà con xã Thanh An ai cũng thương cảm. Ông Nguyễn Trọng Thành - Xóm trưởng xóm An Phú, xã Thanh An chia sẻ: Chồng mất, một mình nuôi con, giờ lại bị u não, điều kiện gia đình chị Thảo hiện vô cùng khó khăn. Để chữa bệnh, những thứ đáng giá trong nhà, chị đã bán sạch. Hoàn cảnh gia đình chị Thảo rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.